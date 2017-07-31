Çin'de bir anne baba küçük çocuklarını soyunma odasında bulunan bir dolabın içine kilitleyip havuza gitti. Saatlerce dolabın içinde kalan minik çocuk ağlama krizine girdi.

Çin'de bir anne-babanın sorumsuzluğu pes dedirtti. Havuz keyfi yapmak için çocuklarının canını tehlikeye atmaktan çekinmediler.

DOLAPTAN ÇOCUK ÇIKINCA GÖREVLİ ŞOKA GİRDİ

Anne-baba havuza girmeden önce, çocuklarını soyunma odasındaki dolaba koyup kilitledir. Havuzdan dönen anne ve babaya dolaplarını açmak için yardımcı olan havuz görevlisi dolabın içinden ağlayan bir çocuğun çıktığını görünce şok geçirdi.

HAVASIZLIKTAN BİTKİN DÜŞEN ÇOCUK AĞLAMA KRİZİNE GİRDİ

Havasızlık ve ağlamaktan bitkin düşmüş bir şekilde dolaptan çıkarılan çocuk, uzun bir süre ağlamaya devam etti.

HAVUZ GÖREVLİSİNİN ÇEKTİĞİ VİDEO SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Havuzda bir görevlinin gizli bir şekilde çektiği videolar sosyal medya üzerinden yayınlandıktan sonra anne ve baba büyük tepki gördü. Çocukta ilerde kapalı yerlerde kalma korkusunu oluşabileceği belirtilirken bazı kullanıcılar çocğun anne babasından alınıp devlet güvencesi altına verilmesi gerektiğini söylediler.

Kaynak: haberinburada