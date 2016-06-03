

ABD merkezli JetBlue hava yolları çalışanları, Maggie McMuffin'e giydiği şortun uçağa binmesi için çok kısa ve yasak olduğu gerekçesiyle 18 Mayıs'ta Logan Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşunu gerçekleştiremeyeceğini ifade etti. Söylenenin ardından havalimanında bir pantolon satın alan ve şortunu değiştirip uçağa binen McMuffin'in bir daha JetBlue ile uçmayacağını belirterek sosyal medyada durumu paylaşmasının ardından kamuoyundan yoğun tepkiler geldi ve olay televizyona da yansıdı.







'AİLELER RAHATSIZ OLUR DİYE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENDİ'



Forbes'a konuşan JetBlue sözcüsü Doug McGraw da olayı doğruladı ve "Kapı ve kabin görevlileri, McMuffin'in şortunun uçaktaki aileleri rahatsız edebileceğine karar verdi. O da üzerini değiştirip uçağa bindi. Çalışanlarımızı böyle kararlar almaları konusunda destekliyoruz." ifadelerini kullandı. Havayolu şirketi ayrıca, genç kadına havalimanından satın almaya zorladıkları pantolonun parasını ödemeyi ve ücretsiz bir uçak bileti vermeyi teklif etti.