ŞORTU KISA DİYE GENÇ KADINI UÇAĞA ALMADILAR
ABD'nin Boston kentindeki Logan Uluslararası Havalimanı'nda 26 yaşındaki bir kadından giydiği şortunun uçuşa uygun olmadığı gerekçesiyle kıyafetlerini değiştirmesi istendi.
ABD merkezli JetBlue hava yolları çalışanları, Maggie McMuffin'e giydiği şortun uçağa binmesi için çok kısa ve yasak olduğu gerekçesiyle 18 Mayıs'ta Logan Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşunu gerçekleştiremeyeceğini ifade etti. Söylenenin ardından havalimanında bir pantolon satın alan ve şortunu değiştirip uçağa binen McMuffin'in bir daha JetBlue ile uçmayacağını belirterek sosyal medyada durumu paylaşmasının ardından kamuoyundan yoğun tepkiler geldi ve olay televizyona da yansıdı.
'AİLELER RAHATSIZ OLUR DİYE DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENDİ'
Forbes'a konuşan JetBlue sözcüsü Doug McGraw da olayı doğruladı ve "Kapı ve kabin görevlileri, McMuffin'in şortunun uçaktaki aileleri rahatsız edebileceğine karar verdi. O da üzerini değiştirip uçağa bindi. Çalışanlarımızı böyle kararlar almaları konusunda destekliyoruz." ifadelerini kullandı. Havayolu şirketi ayrıca, genç kadına havalimanından satın almaya zorladıkları pantolonun parasını ödemeyi ve ücretsiz bir uçak bileti vermeyi teklif etti.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar