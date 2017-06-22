ŞORTLU KIZA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Minibüsteki saldırıyla ilgili olarak hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından gözaltı kararı çıkarılan Ercan Kızılateş Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Minibüsteki saldırıyla ilgili olarak hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından gözaltı kararı çıkarılan Ercan Kızılateş Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Kızılateş, adliye koridorunda jandarma arasında ilerlerken konuştu. "Darp ettiğim yalan" diyen Kızılateş, "Görüntüler çok açık, darpetme olayıyok" dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Kızılateş, "Kameraları görmüyormusunuz, tabiİ ki bana saldırdı" şeklinde konuştu.
kaynak:hürriyet
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