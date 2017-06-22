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şortlu kıza saldıran şüpheli adliyede

ŞORTLU KIZA SALDIRAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Minibüsteki saldırıyla ilgili olarak hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından gözaltı kararı çıkarılan Ercan Kızılateş Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:51
Puan Ver : Şortlu Kıza Saldıran Şüpheli Adliyede(5/10)5


Minibüsteki saldırıyla ilgili olarak  hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından gözaltı kararı çıkarılan Ercan Kızılateş Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.



Kızılateş, adliye koridorunda jandarma arasında ilerlerken konuştu. "Darp ettiğim yalan" diyen Kızılateş, "Görüntüler çok açık, darpetme olayıyok" dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Kızılateş, "Kameraları görmüyormusunuz, tabiİ ki bana saldırdı" şeklinde konuştu.



 



kaynak:hürriyet








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