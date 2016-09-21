

Sol'da yer alan habere göre; sabah 9.00'da metroya binen D.K., 50 yaşlarında bir adamın, 20 yaşlarında bir çocuğa kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlediği gerekçesiyle ağza alınmayacak küfürler sarf ettiğini dile getirdi.







Bu duruma bir kadın yolcu tarafından tepki gösterilmesinin ardından 50 yaşlarındaki şüpheli şahıs bu kez kadın yolcuya İstanbul'da şort giydiği için saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi'yi hatırlatarak "Şortlu kadının başına gelenleri biliyorsunuz, hala konuşuyorsunuz, kes lan sesini" diyerek tehditte bulundu.