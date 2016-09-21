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şortlu kadının başına geleni biliyorsun...

ŞORTLU KADININ BAŞINA GELENİ BİLİYORSUN...

Bursa'da Uludağ Üniversitesi metro istasyonunda metroya binen D.K. adlı 20 yaşındaki genç kız, 50 yaşlarındaki bir yolcu tarafından tehdit edildi.

Tarih : 21 Eylül 2016, 10:30
Puan Ver : Şortlu Kadının Başına Geleni Biliyorsun...(0/10)


Sol'da yer alan habere göre; sabah 9.00'da metroya binen D.K., 50 yaşlarında bir adamın, 20 yaşlarında bir çocuğa kulaklıkla yüksek sesli müzik dinlediği gerekçesiyle ağza alınmayacak küfürler sarf ettiğini dile getirdi.



Bu duruma bir kadın yolcu tarafından tepki gösterilmesinin ardından 50 yaşlarındaki şüpheli şahıs bu kez kadın yolcuya İstanbul'da şort giydiği için saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi'yi hatırlatarak "Şortlu kadının başına gelenleri biliyorsunuz, hala konuşuyorsunuz, kes lan sesini" diyerek tehditte bulundu.








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