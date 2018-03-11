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Şortlu genç kızı, minibüste darp eden saldırganın cezası kesinleşti

ŞORTLU GENÇ KIZI, MİNİBÜSTE DARP EDEN SALDIRGANIN CEZASI KESİNLEŞTİ

Pendik minibüsünde, giydiği şort nedeniyle genç kızı darp eden saldırgana verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşti.

Tarih : 11 Mart 2018, 08:50
Puan Ver : Şortlu Genç Kızı, Minibüste Darp Eden Saldırganın Cezası Kesinleşti(7/10)3

İstanbul'un Pendik ilçesinde giydiği şort nedeniyle üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a minibüste saldıran Ercan Kızılateş'e verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezası onaylandı.

HAZİRAN AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Minibüste saçını okşadığı genç kızı ardından da darp eden Kızılateş, geçen yıl haziran ayında tutuklandı. Hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' ve 'sarkıntılık yaparak cinsel saldırı' suçlarından 11 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

MAHKEME, ÜST SINIRDAN HÜKÜM KURDU

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre, Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi, 'laik ve sosyal hukuk devletinde kimsenin başkalarının kıyafet ve tercihlerine karışma hakkının bulunmadığını' belirtti. Bu olayın başka kadınların kıyafet ve yaşantılarına da müdahale- baskı niteliğinde olduğunu vurgulayan mahkeme, ceza verirken olayın diğer kadınlar üzerindeki etkisini de dikkate alarak üst sınırdan hüküm kurdu.

3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI ONANDI

Sanığın, "Tahrik oldum" sözünün cinsel taciz olduğunu kaydeden mahkeme, saçlarına dokunarak da eylemini cinsel saldırı seviyesine çıkardığını belirtti. Kızılateş, toplam 3 yıl 4 ay hapse çarptırılıp tahliye edildi. 'Vergi Kanunu'na muhalefet'ten hükümlü olan sanık, cezaevinden çıkamadı. Sanık avukatı, karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yere mahkemenin kararında usule ve esasa dair herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına hükmetti. İtirazı reddeden üst mahkeme, cezayı onadı. Kızılateş'in 'vergi' cezasının yanı sıra Sağlam'a karşı eyleminden dolayı 1 yıl 3 ay daha cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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