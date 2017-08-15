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Şort Giydiği İçin Saldırıya Uğrayan Kız, Sanığın Özrünü Kabul Etmiyorum Dedi

ŞORT GİYDİĞİ İÇİN SALDIRIYA UĞRAYAN KIZ, SANIĞIN ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM DEDİ

Minibüste, şortlu üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam'a saldıran Ercan Kızılateş'in yargılanmasına başlandı. Sanık, mahkeme huzurunda genç kızdan özür diledi ancak Sağlam, özrü kabul etmedi.

Tarih : 15 Ağustos 2017, 23:00
Puan Ver : Şort Giydiği İçin Saldırıya Uğrayan Kız, Sanığın Özrünü Kabul Etmiyorum Dedi(10/10)6

Pendik'te 14 Haziran 2017 tarihinde minibüste şortlu Asena Melisa Sağlam'a yönelik fiili saldırıda bulunduğu gerekçesi ile hakkında, "İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçları ile birlikte, "Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ercan Kızılateş bugün hakim huzuruna çıktı.

"SİZİN BU ŞEKİLDE GİYİNMENİZ İNSANI TAHRİK EDİYOR"

Sorgusu yapılan tutuklu sanık Ercan Kızılateş, o gün evine gitmek üzere minibüse bindiğini belirterek, "Olay tarihinde eve gitmek üzere minibüse bindim. Arka koltuğa oturdum. Belli bir süre sonra müşteki bindi. Bir iki dakika ayakta bekledi, ardından öndeki koltuğa oturdu. Ben giymiş olduğu kıyafet dolayısı ile kendisine Ramazan ayında bu şekilde giyinmenin yakışık almadığını söyledim. O da beni tersler şekilde 'bakma o zaman, nefis denen bir şey var' dedi. 'Evet haklısınız, nefis denen bir şey var, sizin bu şekilde giyinmeniz insanları tahrik ediyor' dedim. Tartışmayı sonlandırdım. Daha sona kendisi kulağında kulaklıkla konuşuyordu. Konuşmasında geri zekalı, aptal kelimesini duyunca aramızdaki tartışmadan dolayı bana söylendiğini düşünerek o kızgınlıkla kalkıp tokat attım, saçını çekmeye çalıştım. O sırada kendisi küfür etti bana. Bundan pişmanlık duydum tabi. Bir anlık bir şey oldu" dedi.

"PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM"

Müştekinin saçını okşadığı suçlamasını kabul etmeyen Kızılateş, "Pişmanım. Bir anlık bir şeydi. Yapmaman gereken bir şeydi, çok özür dilerim" dedi.

HAKİM: ÖNCELİKLE GEÇMİŞ OLSUN

Hakim Abdulvahab Duran, sanık Kızılateş'in sorgusunun ardından müşteki Asena Melisa Sağlam'a söz verirken, "Evet Melisa, öncelikle geçmiş olsun, şimdi seni dinliyoruz" dedi.

"SANIĞIN ÖZRÜNÜ KABUL ETMİYORUM"

Olay tarihinde bindiği minibüsün kalabalık olduğunu söyleyen müşteki Asena Melisa Sağlam olay anını şöyle anlattı:

Minibüse bindim, bir süre ayakta bekledim. Daha sonra bir yolcunun inmesiyle sağ çapraz koltuğa oturdum. Ben oturduktan sonra, 'ramazanda bu şekilde giyilir mi, bu şekilde giyinmeye utanmıyor musun. burada aile var. Bu şekilde giyinirsen taksiye bin' dedi. Ben de 'bakma o zaman' dedim. Kendisi, 'bu şekilde giyinirsen bakarım' dedi. Kendisine 'nefis denen bir şey var, Allah nefis vermiş, bakma' dedim. Ben tartışmayı uzatmamak için kulaklığı taktım, müzik dinlemeye başladım.

"SANIK BANA VURDU, ŞİKAYETÇİYİM"

Bir müddet sonra sol tarafımdan sanık bana vurdu. Başımı cama vurdum. O anda benim kulağımda kulaklık olduğu için sanığın ne dediğini duymadım. Ben kendimi savunmaya çalışırken beni koltuklara doğru savurdu. Olayın korkusuyla arkasından bağırıp ağlamaya başladım. Savcılık ifadesine kadar sanığın saçıma dokunarak sarkıntılık yaptığını hissetmedim, sonra kamerada gördüm. Şikayetçiyim. davaya katılmak istiyorum. Bu olaydan sonra toplu taşıma araçlarına binemiyorum. Tek başıma sokakta duramıyorum. Olayın bende yaratmış olduğu korku ve tedirginlik nedeni ile bu problemi yaşıyorum. Ben sanığın özrünü kabul etmiyorum.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanığın Avukatı müvekkilinin tahliyesini talep etti. Tahliye talebini reddeden mahkeme, olaya ilişkin görüntülerin yeniden bilirkişiye yollanmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

"ŞU ANLIK ADALETE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Duruşmadan sonra adliyenin önünde basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Asena Melisa Sağlam, ilk duruşmanı kendisi adına güzel geçtiğini belirterek, "İlk duruşma benim adıma güzel geçti, çünkü tutuklama kararı devam ediyor. Bu korkuyu, içimdeki kötü etkileri biraz olsun dindirdi. Bu yüzden mutluyum. Bunu sağlayan avukatlarıma, destek veren aileme ve şu anlık adalete teşekkür ediyorum. Umarım bu şekilde mağdur olan insanların davası benim gibi sonuçlanır. İnşallah ikinci duruşmada caydırıcı ceza verilir. Sanığın özrünü kesinlikle kabul etmiyorum. Tutuklu kalması biraz olsun gerginliğimi alıyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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