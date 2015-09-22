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sorgun'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı

SORGUN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 3 YARALI

YOZGAT'ın Sorgun İlçesi'ne iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Tarih : 22 Eylül 2015, 17:04
Puan Ver : Sorgun'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 3 Yaralı(9.8/10)12


Kaza, Sorgun'a bağlı Dişli Köyü yakınlarında bugün saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Sorgun'da oturan 72 yaşındaki Mehmet Yılmaz yanındakilerle, Ağcın Köyü'nde oturan askerlik arkadaşını görmeye gitti. Yılmaz'ın içinde bulunduğu ve 73 yaşındaki Şakir Dursun'un kullandığı 06 AH 5260 plakalı Otomobile, dönüş yolunda Fransa plakalı 48 yaşındaki Fahri Şahin yönetimindeki CX-589-EF plakalı otomobil hızla yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki otomobil hurdaya dönerken, 06 plakalı araçta bulunan sürücü Şakir Dursun, Mehmet Yılmaz ve Duran Akgün (81) olay yerinde, Fransa plakalı araçta bulunan Aysel Bulut (43) kaldırıldığı Sorgun Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Kazada Fahri Şahin (48), Arife Şahin (24) ve Samet Şahin (3) yaralandı. Yaralılar, Yozgat ve Sorgun devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazaleri ise Sorgun Devlet Hastanesi morguna konuldu.








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