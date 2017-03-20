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sony'nin yeni telefonu xperia l1 ortaya çıktı

SONY'NİN YENİ TELEFONU XPERİA L1 ORTAYA ÇIKTI

Geçtiğimiz MWC'de tanıttığı modelleriyle adeta gövde gösterisi yapan Sony'nin yeni bir telefon üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı. İşte Xperia L1 hakkındaki detaylar.

Tarih : 20 Mart 2017, 09:33
Puan Ver : Sony'nin Yeni Telefonu Xperia L1 Ortaya Çıktı(7/10)9


Geçtiğimiz MWC'de tanıttığı modelleriyle adeta gövde gösterisi yapan Sony'nin yeni bir telefon üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı. İşte Xperia L1 hakkındaki detaylar.



Akıllı telefonpazarının önemli isimlerinden biri olan Sony, geçtiğimiz Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttığı modellerle adeta rakiplerine göz dağı vermişti. Xperia XZ Premium, Xperia XZs,Xperia XA1veXperia XA1 Ultramodellerini tanıtan Japon teknoloji devinin orta-alt segmente hitap eden başka bir telefon üzerinde daha çalıştığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün Rusya'da ortaya çıkan bu telefon Xperia L1olarak isimlendirildi.



Rusya'da sertifikalandırılanXperia L1hakkında şu an için dişe dokunur bir bilgi bulunmuyor. Yani telefonun sistemi ya da fiyatı hakkında net bir bilgi yok. Fakat cihazın ismine bakılırsa bu telefonun 2013 yılında satışa sunulanXperia L'nin halefi olduğunu söylemek mümkün.



Bilindiği üzere Sony bu tarz bir isimlendirme politikası benimsemiş durumda. (Aynı bu sene tanıtılanXperia XA1modeli gibi.) İşe bu yönüyle baktığımızda,Xperia L'nin giriş segmentinde bir model olduğundan, Xperia L1'inde aynı segmente hitap edeceğini söylemek mümkün. Fakat yine de bu konuda kesin konuşmamak gerekiyor.



Öte yandan telefonun sadece Rusya'da sertifikalandırılmış olması, Xperia L1'in şimdilik sadece burada satışa sunulacağı anlamına geliyor. Yani bu telefonun global pazarda satışa sunulup sunulmayacağı da henüz netlik kazanmış değil.



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