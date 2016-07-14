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sony'nin yeni telefonu gfxbench'te görüldü

SONY'NİN YENİ TELEFONU GFXBENCH'TE GÖRÜLDÜ

Japon teknoloji devi Sony'nin yeni akıllı telefonu GFXBench'te görüldü. Xperia F8331 kod adlı telefonun Xperia X serininin yeni üyesi olduğu tahmin ediliyor.

Tarih : 14 Temmuz 2016, 10:21
Puan Ver : Sony'nin Yeni Telefonu Gfxbench'te Görüldü(10/10)11


Japon teknoloji devi Sony'nin yeni akıllı telefonu GFXBench'te görüldü. Xperia F8331 kod adlı telefonun Xperia X serininin yeni üyesi olduğu tahmin ediliyor.



Amiral gemisi akıllı telefon serisinde değişikliğe giderek Xperia Z serisinin yerine Xperia X serisini koyan Japon teknoloji devi Sony, Xperia X serisini hızla genişletiyor. Şimdiden Xperia X, Xperia XA ve Xperia X Performance gibi telefonlar satışa çıkaran şirket, şimdiden yeni bir telefonun daha çıkışına hazırlanıyor. Yine Xperia X serisinin bir üyesi olması beklenen bu yeni telefon, birkaç gün önce GFXBench'te görüldü.



GFXBench'te görülen bu yeni telefon F8331 kod adını taşıyor. Buradaki bilgilere bakılırsa telefon Android 6.0.1 işletim sistemiyle geliyor. 5.1 inç ekrana sahip olan telefonun işlemcisi Snapdragon 820 olacak. Ancak Sony'nin telefonun işlemcisini daha birkaç gün önce tanıtılan Snapdragon 821 ile değiştirebileceği söyleniyor. Telefonun diğer teknik özellikleri arasında 3GB RAM, 32GB depolama alanı, 21MP arka kamera ve 12MP selfie kamerası yer alıyor. Telefonun teknik özelliklerine baktığımızda Xperia X serisine ait olması oldukça yüksek ihtimale sahip.



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