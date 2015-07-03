Telefon devi Sony'nin yeni amiral gemisi şirketin kendi anavatanında dahi beklenen ilgili görmedi.



Telefon devi Sony'nin yeni amiral gemisi şirketin kendi anavatanında dahi beklenen ilgili görmedi.



Akıllı telefon pazarı sayısız firmanın mücadele ettiği bir pazar olurken, piyasanın ön plana çıkan firmaları arasında ise Samsung, Apple, Microsoft, HTC, LG, Sony, Motorola, Lenovo ve Huawei yer alıyor.



Telefon devlerinden Sony, kısa bir süre önce önemli modellerinden bir tanesi olan yeni amiral gemisini Japonya'da duyurmuştu. Nisan ayında Xperia Z4 modelini şirketin kendi anavatanına özel olarak gelmişti. Şirket sonrasında bu ürünü Xperia Z3+ adı ile uluslararası pazar için duyurmuştu.



Kısa bir süre önce Sony Xperia Z4, Japonya pazarında satışa sunulurken, cihazın satış rakamları hakkında da yeni bilgiler gelmeye başladı. 10 Haziran 2015 tarihinde satışa sunulan akıllı telefon şirketi şaşırtarak en çok satılan ilk beş akıllı telefon içerisine giremedi.



Apple'ın akıllı telefonu iPhone 6, Japonya'da teknoloji meraklıları tarafından büyük bir ilgi görürken, farklı cep telefonu operatörleri üzerinden sunulan iPhone 6 akıllı telefonu en çok satılan akıllı telefon listesinde ilk beşe girmiş durumda.



En çok satanlar listesinde altıncı sırada ise Sony'nin geçtiğimiz yılın sonbaharında sunduğu Xperia Z3 Compact modeli bulunuyor. Bakalım şirketin yeni modeli uluslararası pazarda nasıl bir rakama ulaşacak.



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