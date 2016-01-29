

Japonya'nın bir numaralı teknoloji üreticisi Sony, İsrail asıllı üretici Altrair'i 212 milyon dolar karşılığında bünyesine kattı.



Japon teknoloji devi Sony, mobil yonga üretimindeki pazar payını artırmayı hedefliyor. Sony, bu amaç doğrultusunda yonga ve Long Term Evolution(4G LTE) uyumlu yazılımlar geliştiren İsrail temelli “Altair” firmasını 212 milyon dolar karşılığında satın aldı.



Bu alışveriş sonrasında, Altair firmasında bulunan 200'ü aşkın teknoloji dahisi eleman da Japon üreticisinin geniş kadrosuna geçiş yaptı. Altair, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Tayvan'da faaliyet gösteriyordu. Söz konusu şirket, Amerikalı dev Texas Instrument için de yonga üretimi gerçekleştiriyordu.



Sony, Altair firmasını satın alarak, bir nevi üretim önceliklerini de belirlemiş oldu. Şirket; dahili DDR modülleri, düşük güç üretime sahip Power Supply'ler ve tüketici dostu yazılımlar ile gündemde kalmayı hedefliyor.



Altair, söz konusu alanlarda Tayvan'ın, en çok yükseliş gösteren şirketi konumumda.



4G iletişim teknolojisinden faydalanan ve bu amaçlı yongalar üreten Altair, 2015 yılında 30 milyon dolar gelir elde etti. Sony; Samsung, LG ve Apple üçlüsüne daha ciddi bir rakip olmak için paraya kıydı.



Japon teknoloji devinin mobil cihaz departmanı, 2015 yılı içerisinde, 130.000'den fazla çalışanıyla 130 milyon doları aşkın net kar elde ederek, gerek kullanıcılarının gerekse hissedarlarının yüzünü güldürmeyi bildi. Akıllı telefon pazarında Japon devi, dünya çapında Apple, Samsung ve LG'nin ardından dördüncü sırada yerini alıyor.



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