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sony'den yeni bir akıllı telefon geliyor!

SONY'DEN YENİ BİR AKILLI TELEFON GELİYOR!

Sony IFA 2016 öncesi teknoloji basınına yakalandı. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni bir model olduğu bilgisi ortaya çıktı. Detaylar şimdilik sınırlı.

Tarih : 24 Ağustos 2016, 10:18
Puan Ver : Sony'den Yeni Bir Akıllı Telefon Geliyor!(0/10)


Sony IFA 2016 öncesi teknoloji basınına yakalandı. Firmanın üzerinde çalıştığı yeni bir model olduğu bilgisi ortaya çıktı. Detaylar şimdilik sınırlı.



 



Önümüzdeki ay Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2016 öncesi Sony'den beklenen atak geldi. Firmanın çalışmalarına ilişkin olarak şimdiye kadar çok az sayıda bilgi basına sızmıştı. Duyurulacağı düşünülen yeni modellerin özellikleri hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor demek yanlış olmaz.



ABD'nin sertifikasyon kurumu olan görev alan FCC'nin kayıtlarında geçtiğimiz gün iki cihaz dikkat çekti. Bu cihazların FCC belgelerindeki model numaraları PY7-29752M ve PY7-93041M şeklinde.



Bu iki yeni cihazın da Xperia ürün ailesine ait olduğu düşünülüyor. Cihazlar “Kugo” kod adı ile biliniyor. Ancak tasarımları ve teknik özellikleri konularındaki gizem devam ediyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde yani IFA 2016'ya kadar bu modeller hakkında daha fazla detayın ortaya çıkması bekleniyor.



Geçtiğimiz yıl IFA 2015'te duyurulan Xperia Z5 ailesinden sonra bu yıl “Xperia Z” ürün ailesine son verdiğini duyuran firma Xperia X isimli yeni bir seriye başlamıştı. Dolayısıyla bu iki modelin Xperia X serisinin devamı olması bekleniyor. Ancak bir sürpriz olarak firmadan Windows 10 Mobil kullanan iki yeni telefon görmemiz de mümkün olabilir. Önümüzdeki günlerde yeni gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



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