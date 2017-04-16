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sony'den dev dijital kağıt tablet

SONY'DEN DEV DİJİTAL KAĞIT TABLET

Japon teknoloji firması Sony, farklı alanlarda da faaliyet gösteriyor. Bu bağlamda Sony, dijital kağıt tablet çıkardığını duyurdu.

Tarih : 16 Nisan 2017, 09:36
Puan Ver : Sony'den Dev Dijital Kağıt Tablet(10/10)11


Kağıt / mürekkepekran teknolojisinin normal ekranlara göre bazı avantajları bulunuyor. Bunlardan biri daha az güç tüketmeleri. Bir diğer büyük artıları ise LCD ve OLED ekranlara göre dijital kitap okuma konusunda daha başarılı olmaları. Ayrıca kağıt ve mürekkepleri genel anlamda taklit etme özellikleri ile gerçek kağıda yazıyormuş izlenimi veriyorlar. Sony de bu teknolojiye destek veriyor. Bu bağlamda Sony, dev dijital kağıt tablet çıkardığını duyurdu.



Bu Sony'nin dijital kağıt ekrana sahip ilk modeli değil. Firma daha önce DPT-S1 adıyla kağıt ekrana sahip tabletini piyasa sürmüştü. Firmanın yeni modeli DPT-RP1, eski modelin yenilenmiş versiyonu. Kağıt / mürekkep ekran pazarına baktığımızda Amazon'un dijital kitap okuyucusu Kindle modellerinin liderliğini görüyoruz.



DPT-RP1,küçük bir tablet değil,13.3 inç ekrana sahip. 1650×2200 oranı ile arttırılmış çözünürlüğe sahip. Firmanın bir önceki tableti1200×1600 çözünürlük sunuyordu. Buradaki artışın sebebiFull HD videolar izlemek ya da internette daha kolay dolaşmak değil, PDF gibi dosyaları düzenlemek ve notlar almak. Bunun için DPT-RP1′in dijital kalemi çizim yapmaya ve yazı yazmaya olanak sağlıyor.



Sony'nin yeni dijital kağıt tableti, DPT-RP1, 700 Dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Bu fiyatı ile son kullanıcıdan çok avukat, araştırmacı ya da kağıt kullanım oranını düşürmek isteyen profesyonellere hitap ettiğini söylemek yanlış olmaz. Tabletin şu an sadece Japonya ile sınırlı olduğunu belirtelim. Dünya geneline yayılıp yayılmayacağı ise henüz bilinmiyor.








Etiketler: Sony  Den  Dev  Dijital  Kağıt  Tablet    haber

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