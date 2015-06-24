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sony'den 1 tb'lık playstation!

SONY'DEN 1 TB'LIK PLAYSTATİON!

Konsol devi Sony, herkesin merakla beklediği yeni Playstation modelini resmen duyurdu.

Tarih : 24 Haziran 2015, 09:38
Puan Ver : Sony'den 1 Tb'lık Playstation!(6/10)4


Konsol devi Sony, herkesin merakla beklediği yeni Playstation modelini resmen duyurdu.



Bir süredir üzerinde çalıştığı iddia edilen 1TB'lık Playstation 4 modeli nihayet resmiyet kazandı.



Resmi blog üzerinden açıklama yapan Japon teknoloji devi yeni Playstationmodelini resmen duyurdu. Uzun süredir üzerinde çalışmalarını sürdüren Sony,nihayet 1TB'lık PS4sürümü resmiyet kazandı. Oyunseverlerin merakla beklediği 1TB'lık Playstation 4 Ultimate Player Edition, halihazırda satışta olan PS4'ün tam iki katı depolama alanı sunuyor.



Yeni cihazda sadece depolama alanında yenilik yapmak ile kalmayan Sony, yeni cihazın ağırlığının yüzde 10 seviyesinde düştüğünü, enerji tüketiminin ise yüzde 8 oranında azaldığının altını çizdi. Yeni cihazın fiyatının ne olacağı ve ne zaman satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.



Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, yeni model önümüzdeki ay Japonya'da, sonraki dönemde ise ABD ve Avrupa pazarındaki yerini alacak.



Periscope İçin Beklenen Güncelleme Geldi

 






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