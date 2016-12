Sony, daha derin siyahlar ve daha parlak beyazları yeniden üretme yeteneği sayesinde gerçeğe çok yakın renkleri ile televizyon ekran teknolojisinde yeni nesli temsil eden Z9D serisini duyurdu.



Yeni amiral gemisi olan Z serisi, Sony'nin aralarında ödüllü X900D serisinin de bulunduğu mevcut premium 4K HDR Ultra HD TV'leri yelpazesinde en üst sırada yer alıyor. Bu seri için kullanılan “Z” harfi, ekran teknolojisinde gerçekleştirilen muazzam hamleyi ve ulaşılan en üst düzeyi simgeliyor. Bu ilerleme sayesinde Sony, üreticilerinin tam olarak arzuladığı görüntüyü sunabilmek için Extreme Contrast'ı ve daha da gerçekçi, doğru renkler ile 4K Yüksek Dinamik Aralığını (HDR) yepyeni bir boyuta taşıyor.



Yeni Z9D serisi, olağanüstü kontrast ve gerçeğe oldukça yakın geniş renkler elde etmek üzere yeni geliştirilen 4K HDR Processor X1 Extreme 4K görüntü işlemcisi ve eşsiz arkadan aydınlatma teknolojisi olan Backlight Master Drive'ı içinde barındırıyor. Yeni Seri ayrıca, ekranlarda bugüne kadar mümkün olandan daha fazla derinlik, doku ve gerçekçilik ile çok daha etkileyici bir görsel deneyim sunuyor.



40 kat daha gerçek görüntüler



Yeni 4K HDR ProcessorX1 Extreme, en gelişmiş 4K HDR görsel deneyimi sunmak için geliştirildi. Tanınmış 4K Processor X1 işlemciye göre yüzde 40 daha fazla gerçek zamanlı görüntü işleme ile daha iyileştirildi. Yeni eklenen teknolojiler olan nesne tabanlı HDR remaster, çift veri tabanı işleme ve Super Bit Mapping 4K HDR sayesinde 4K HDR içerikleri tamamen yepyeni bir düzeye taşıyacak.



Nesne tabanlı HDR remaster, sahnedeki görüntüleri analiz edip, her nesnenin renk ve kontrastını teker teker düzelterek, sahneleri gerçek yaşamdaki detaylı doku ve görünümleri ile yeniden üretebiliyor. Bu teknoloji, aynı zamanda standart dinamik aralıklı HD içerikleri 4K HDR'a yakın bir kaliteye de yükseltiyor.



4K HDR Processor X1 Extreme, mevcut yükseltme veri tabanının yanı sıra, parazit azaltmaya yönelik Sony'e özel ek bir veri tabanını barındırıyor. Çift veri tabanı, binlerce resim kalıbı içinde arama yapıyor ve istemeyen parazitleri ortadan kaldırarak her görüntüyü süper net 4K kalitesine yükseltiyor.



Yeniden üretilen gerçek görüntüler



Ayrıca, Super Bit Mapping 4K HDR, daha akıcı ve doğal bir görüntü yaratıyor. Güçlü 14-bit sinyal işleme ile bu teknoloji, 8-bit (FHD) veya 10-bit (4K) kaynakların katı renk bantlarını parçalarına ayıyor ve bunları 64 kat daha fazla renk düzeyine denk 14 bit eşdeğeri ton geçişlerine dönüştürerek yükseltiyor. Yüzler, günbatımları ve diğer ince renk tonu geçiş alanları göze hoş gelecek şekilde yeniden üretiliyor.



Bu üç teknoloji ile birlikte 4K HDR Processor X1 Extreme, kapsayıcı 4 HDR görüntü kalitesine sahip geniş bir yelpazeye yayılmış çeşitli görüntüleri yeniden üretiyor.



En gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi



Ayrıca, yeni Z9D serisinde, bir prototipi CES 2016'da sunulmuş olan Backlight Master Drive teknolojisi de kullanılıyor. Backlight Master Drive, 4K HDR'ın tüm potansiyelini açığa çıkarmak için, hassas arkadan aydınlatmayı güçlendirerek parlaklığın ve kontrastın daha da genişletmesine imkan veren bir teknoloji. Backlight Master Drive, yoğun bir LED yapısını süper yüksek doğruluktaki aydınlatma algoritmasıyla ve eşsiz optik tasarımla bir araya getiriyor.



Bu teknolojiden önce, yerel karartma, birkaç LED'den oluşan bir alanda kontrol ediliyordu. En gelişmiş yüksek doğruluktaki aydınlatma algoritmasıyla birlikte, Backlight Master Drive'ın özel LED kontrolü, her bir LED'i ayrı ayrı karartıp aydınlatabiliyor. Bu yenilikçi algoritma, eşi görülmemiş bir kontrast ve gerçekçilik sağlamak için bütünlüklü bir gerçeğe yakınlık sunuyor.



Ayarlanmış ışınlı LED tasarımı olan eşsiz optik yapı, yayılan LED ışığını tek noktada toplayıp sürücü alanını daha kesin bir şekilde odaklayarak daha yüksek bir kontrast sunuyor. Bu, diğer full-array (tam dizilimli) LED TV'lerde rastlanabilen ışık dağılması ve ışıma etkisini de azaltıyor.



Backlight Master Drive, hiç olmadığı kadar gerçek görünen sahneler için inanılmaz derinlikteki siyahlar ve büyüleyici açık renkler ile eşi görülmemiş bir dinamik aralığı sağlayarak 4K HDR görüntüleri tüm potansiyelini ortaya çıkarıyor.



