Geçtiğimiz günlerde Rusya'da sertifikalandıran Xperia L1 resmi olarak duyuruldu. İşte Sony tarafından duyurulan L1 hakkındaki tüm detaylar.



Geçtiğimiz günlerde Rusya'da sertifikalandıran Xperia L1 resmi olarak duyuruldu. İşte Sony tarafından duyurulan L1 hakkındaki tüm detaylar.



Geçtiğimiz günlerde Rusya kaynaklı bir haberde Xperia L1'in yakında duyurulacağı belirtilmişti. Nitekim bu iddialar doğru çıktı. Sony geçtiğimiz saatlerde giriş-orta segmentindeki yeni modeli Xperia L1'i duyurdu.



Xperia L1gücünüMediaTekimzalı MT6737yonga setinden alıyor. Bu yonga seti içerisinde 4 tane 1.45GHz hızında çalışan Cortex-A53CPU barındırıyor. Yonga setininGPUtarafında ise Mali-T720 MP2mimarisinden faydalanılmış. Telefonun sitemi ise 2GB RAM ile desteklenmiş durumda. Xperia L1'de, microSDdestekli 16GB dahili depolama alanı bulunuyor.



13 MP'lik ana kameraya 5MP'lik ön kameranın eşlik ettiği cihazın diyafram değeri ise 2.2. Çift sim desteği de bulunan Xperia L1, NFC, Bluetooth 4.2, GLONASS, A-GPSveUSB Type-Cbağlantı biçimlerini de destekliyor.



2620 mAh gücünde ortalama bir bataryadan beslenen telefon Sony'nin STAMINAisimli güç uygulamasını da destekliyor. Bu uygulama telefonun şarj ömrünü hatırı sayılır derecede arttıran bir yapıya sahip.



Kutudan ilk çıktığında Android 7.0 Nougatişletim sistemi ile çalışacak olan Xperia L1, siyah, beyaz ve pembe renklerde satışa sunulacak.



Xperia L1'in fiyatı ve satışa sunulacağı pazarlar hakkında ise henüz net bir bilgi yok. Bu konudaki tek geçerli bilgi,Xperia L1'in Rusya'da satışa sunulacağı. Zira telefon ilk defa Rusya'da sertifikalandırılmıştı.



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