SONY, YENİ NESİL AMİRAL GEMİSİ OLARAK XPERİA XR TERCİH EDEBİLİR
Yakın zamanda internet ortamına sızdırılan bilgilere göre Sony, amiral gemisi olarak Xperia XR tercihini yapabilir.
Bu yıl Xperia X serisi ile piyasadaki yerini alan ve Z serisinin son bulduğunu duyuran Sony, Xperia X serisinde yaptığı pazarlama hatası ile oldukça zarar etmeyi başardı. Sony yeni bir sayfa açmayı düşünüyor. Ve bu yeni başlangıç için Xperia XR iyi bir tercih olabilir.
Sızdırılan görsellere bakınca Xperia XR modelinin önceki Xperia X serisinden farkı daha dinamik çizgiye sahip bir tasarımı olacak olması ve daha kalın bir yapıda kullanıcıya ulaşacak olması.
Donanım olarak bakacak olursak da bütün amiral gemilerinde benzer donanımlar bizi karşılıyor. Snapdragon 821 veya daha hızlı 820 yonga seti, 4GB veya 6GB LPDDR4 RAM, UFS 2.0 hızlı depolama bellek standardı buna en iyi örnek olabilir.
Yeni amiral gemisi ürünün IFA 2016 tüketici elektroniği fuarında tanıtılması tahmin ediliyor.
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