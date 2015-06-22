O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sony xperia z3 ve z3+ ıslaklık testine sokuldu

SONY XPERİA Z3 VE Z3+ ISLAKLIK TESTİNE SOKULDU

Sony; Ülkemizde Xperia Z3+, Japonya'da Xperia Z4 adıyla satışa çıkardığı yeni amiral gemisi telefonunda yeni nesil ekran teknolojilerini kullanıyor.

Tarih : 22 Haziran 2015, 09:23
Puan Ver : Sony Xperia Z3 Ve Z3+ Islaklık Testine Sokuldu(5/10)5


Sony; Ülkemizde Xperia Z3+, Japonya'da Xperia Z4 adıyla satışa çıkardığı yeni amiral gemisi telefonunda yeni nesil ekran teknolojilerini kullanıyor.



Bu ekran teknolojileri bir önceki amiral gemisinde geliştirmeye başlanmış Xperia Z3+'da ise son şeklini almıştı. GSMArena adlı internet sitesinin testlerinde ortaya çıkan bu detay kullanıcıları gerçekten mutlu edecek cinsten.



Zira Sony amiral gemilerinde su geçirmezlik özelliğini vurguladığından birçok kullanıcı bu cihazları ıslak yerlerde kullanmaktan çekinmiyor.



Videoda selefi Xperia Z3 ile kıyaslanan Xperia Z3+ bu iki cihaz arasındaki dokunmatik deneyiminin ne tarz bir şekilde açıkça görülüyor.



Xperia Z3+ ekranı ıslakken bile dayanıklı bir şekilde çalışırken, Xperia Z3'te yer yer takılmalar yaşanıyor. Sony; ıslaklığa karşı dayanıklı düşünceleri nedeniyle akıllı telefon sektöründeki yerini ne kadar sağlama alacak?



Bunu ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Sony Xperia Z serisinde su geçirmezlik gibi kullanıcıların hoşuna gidecek pek çok özelliği sunuyor. Fakat ıslak ekranlarda dokunmatik ekran ya çalışır ya çalışmazdı. Xperia Z3+ ile bu değişeceğe benziyor.



Tubidy Nedir, Ne İşe Yarar?

 






Etiketler: Sony  Xperia  Z3  Ve  Z3+  Islaklık  Testine  Sokuldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER