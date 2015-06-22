

Sony; Ülkemizde Xperia Z3+, Japonya'da Xperia Z4 adıyla satışa çıkardığı yeni amiral gemisi telefonunda yeni nesil ekran teknolojilerini kullanıyor.



Bu ekran teknolojileri bir önceki amiral gemisinde geliştirmeye başlanmış Xperia Z3+'da ise son şeklini almıştı. GSMArena adlı internet sitesinin testlerinde ortaya çıkan bu detay kullanıcıları gerçekten mutlu edecek cinsten.



Zira Sony amiral gemilerinde su geçirmezlik özelliğini vurguladığından birçok kullanıcı bu cihazları ıslak yerlerde kullanmaktan çekinmiyor.



Videoda selefi Xperia Z3 ile kıyaslanan Xperia Z3+ bu iki cihaz arasındaki dokunmatik deneyiminin ne tarz bir şekilde açıkça görülüyor.



Xperia Z3+ ekranı ıslakken bile dayanıklı bir şekilde çalışırken, Xperia Z3'te yer yer takılmalar yaşanıyor. Sony; ıslaklığa karşı dayanıklı düşünceleri nedeniyle akıllı telefon sektöründeki yerini ne kadar sağlama alacak?



Bunu ilerleyen zamanlarda hep birlikte göreceğiz. Sony Xperia Z serisinde su geçirmezlik gibi kullanıcıların hoşuna gidecek pek çok özelliği sunuyor. Fakat ıslak ekranlarda dokunmatik ekran ya çalışır ya çalışmazdı. Xperia Z3+ ile bu değişeceğe benziyor.



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