Sony Xperia Z ailesini nadasa bırakarak Xperia X ailesi ile yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Xperia X ailesi ile başlayan bu adım şimdi de orta sınıf olarak konumlandırılan Xperia XA ile devam ediyor.



Xperia X'in kırpılmış sürümü olan bu yeni telefon özellikle fiyat/performans oranı ile büyük sükse topluyor. Bu da ister istemez uygun fiyatlı bir telefon arayan kişiler için başarılı bir alternatif olarak karşılarına çıkıyor. Peki Xperia XA gerçekten ne kadar etkili? Bu sorunun cevabını sizler için araştırdık.



Tasarım



Xperia XA, Sony'nin klasik tasarım çizgisinden çıkan bir telefon. Bu ürünü ele aldığınızda kendisine iki kere bakmanızı sağlayan Xperia XA, yenilenmiş tasarımı ile Xperia X ve Xperia Z tasarımlarından pozitif bir fark yaratıyor. Xperia XA'nin kenarları hafif yuvarlatılmış. Bu özellik sayesinde 143,6x66,8x7,9 mm'lik boyutu ve 138 gr ağırlığı ile ele çok iyi oturuyor. Sahip olduğu Alüminyum çerçeve, Xperia XA'ya klas bir hava katıyor. Arka kısmına baktığımızda ise plastik bir yapı hakim. Çizilmeye karşı çok dayanıklı olan bu plastik arka kapak, ürünü ne yazık ki biraz ucuz gösteriyor. Günümüzde moda olan ve hemen hemen her orta seviye telefonda bulunan parmak izi sensor teknolojisi, Xperia XA'da kullanılmamış.



Bununla birlikte Xperia ailesinden alıştığımız, su ve toza karşı dayanıklı olan teknolojisinden de vazgeçilmiş. Diğer üreticiler bu teknolojiyi, ürünlerine yeni entegre ederken Sony'nin neden böyle bir karar aldığını anlayamadık. Sonuçta su ve toza karşı dayanıklı bir ürün arayan kişiler Xperia Z5 Compact ile daha iyi bir alternatif bulabilecekleri bir gerçek.



Ekran



Xperia XA, 5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip. Parmak izine izin veren bu ekran güneşli ortamlarda bir ayna gibi parlaması en büyük zayıflığı. Sony, Full HD çözünürlük yerine 1280x720 piksel HD çözünürlüğü tercih etti. 295 ppi piksel yoğunluk değerinde olan bu ekran teknik değer açısından Galaxy A3 ve Huawei P9 Lite ile yarışamıyor. Günlük kullanımda ise bu fark çok belli olmuyor.



Bunun nedeni de 502'lik Candela değeri ile oldukça parlak olması. Yüksek de bir kontrast değerine sahip olan Xperia XA, renk doğruluğu ile de artı puan topluyor. Bunun anlamı, ekran görüntüsünün keskin ve renklerin doygun olması.