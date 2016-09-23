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sony xperia xz ve x compact'ın türkiye lansman tarihi açıklandı

SONY XPERİA XZ VE X COMPACT'IN TÜRKİYE LANSMAN TARİHİ AÇIKLANDI

Sony’nin yeni amiral gemisi telefonları Sony Xperia XZ ve Sony Xperia X Compact‘ın Türkiye lansman tarihi açıklandı. Merakla beklenen telefonlar çok yakında ülkemizde olacak.

Tarih : 23 Eylül 2016, 14:45
Puan Ver : Sony Xperia Xz Ve X Compact'ın Türkiye Lansman Tarihi Açıklandı(0/10)


Sony'nin yeni amiral gemisi telefonları Sony Xperia XZ ve Sony Xperia X Compact‘ın Türkiye lansman tarihi açıklandı. Merakla beklenen telefonlar çok yakında ülkemizde olacak.



 



Sony Xperia Z ile başlattığı ‘Z' serisine Xperia Z5 ile son vereceğini duyurmuştu. Bu yıl içerisinde MWC olarak adlandırılan Mobil Dünya Kongresi'nde Z serisine son vereceğini açıklayan firma yola başka bir seriyle devam edeceğinin bilgisini vermişti. Xperia X serisi altından gelmeye başlayacak yeni telefonlarda ilk olarak Sony Xperia X ve Sony Xperia XA gelmişti. Geçtiğimiz ay ise Almayanya‘daki Tüketici Elekroniği Fuarı IFA‘da Japon devi amiral gemisi olan Xperia XZ ve Xperia X Compact‘ı tanıtmıştı.



5.2″ boyutunda 1920×1080 çözünürlüğünde ekrana, Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 820 işlemcisine ve 3GB RAM‘e sahip olan Xperia XZ sunduğu özellikler ile rakiplerini zorlayacağa benziyor. Xperia X Compact ise 4.6″ boyutunda 1280×720 çözünürlüğe sahip ekrana, yine Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 650işlemcisine ve 3 GB RAM'e sahip. Daha alt bir model gibi görünse de Xperia X Compact boyutu itibariyle rakipsiz durumda. Küçük diyebileceğimiz bir ekran boyutuyla yüksek performansı sunabilen ender cihazlardan olan X Compact ek olarak 23 MP çözünürlüğünde arka kameraya sahip.



Kısa süre önce Belçika, Lüksemburg ve Hollanda‘da satışa sunulan telefonlar ek olarak İngiltere'de de satışa sunulmuştu. Sony Türkiye'den basın mensuplarına gönderilen bir bildiriyle birlikte de Xperia XZ ve Xperia X Compact'ın Türkiye lansman tarihi belli oldu. Sony Türkiye'den gelen bildiriye göre Xperia serisinin yeni amiral gemileri 6 Ekim Perşembe günü Türkiye'de tanıtılacak.



6 Ekim tarihindeki lansmanın hemen ardından ürünün satışa çıkıp çıkmayacağı ise resmi olarak açıklanmadı. Aldığımız bilgilere göreyse lansmandan 1-2 hafta sonra ürün satışa sunulacak. Fiyat hakkında ise bir bilgi bulunmuyor.



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Etiketler: Sony  Xperia  Xz  Ve  X  Compact  In  Türkiye  Lansman  Tarihi  Açıklandı  
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