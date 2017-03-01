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sony xperia xz premium tanıtıldı!

SONY XPERİA XZ PREMİUM TANITILDI!

Sony'nin yeni nesil amiral gemisi modeli Xperia XZ Premium tanıtıldı. İşte Sony'nin yeni cep canavarı hakkındaki tüm detaylar.

Tarih : 01 Mart 2017, 09:53
Puan Ver : Sony Xperia Xz Premium Tanıtıldı!(10/10)7


Sony'nin yeni nesil amiral gemisi modeli Xperia XZ Premium tanıtıldı. İşte Sony'nin yeni cep canavarı hakkındaki tüm detaylar.



Barselona'da düzenlenenMobil Dünya Kongresi'nde bugün sahneye çıkan Sony, merakla beklenen yeni nesil amiral gemisi modeli Xperia XZ Premium'u tanıttı. Xperia Z5'in ardından 4K çözünürlüklü ekranla gelen ikinci amiral gemisi modeli olan. XperiaXZ Premium, teknik özellikleriyle de ön plana çıkıyor.



Sony'nin yeni amiral gemisi modeli gücünü Qualcomm'un üst düzey işlemcisi Snapdragon 835'ten alacak. Xperia XZ Premium, bu anlamda Snapdragon 835kullanacağı resmi olarak açıklanan ilk akıllı telefon oldu.



GPU tarafında Adreno 540kullanan telefonun sistemi ise 4GB RAM ile desteklenmiş durumda. MicroSD destekli 64GB'lık dahili hafızası bulunan telefonun bataryası ise 3230 mAh.



4K çözünürlüğünde 5.5 inçlik bir ekranla gelecek olan Xperia XZ Premium, dış darbelere karşı Corning Gorrilla Glass teknolojisi ile koruma altına alınmış.



19 MP'lik ana kameraya 13 MP'lik ön kameranın eşlik ettiği cihaz özellikle 4K'lık ekranı ve yeni nesil Snapdragonişlemcisi ile dikkatleri üzerine çekiyor.



Xperia XZ Premium'un fiyatı 799 dolar olarak duyuruldu



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Etiketler: Sony  Xperia  Xz  Premium  Tanıtıldı    haber

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