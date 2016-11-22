Sony, piyasaya yeni çıkardığı amiral gemisi Sony Xperia XZ ile Samsung ve Apple'a karşı kaybettiği toprakları geri kazanmak istiyor. Xperia ailesinin hala güçlü olduğunu göstermek isteyen Sony, Xperia XZ ile bu hedefe ulaşmaya çalışıyor.



Sony, piyasaya yeni çıkardığı amiral gemisi Sony Xperia XZ ile Samsung ve Apple'a karşı kaybettiği toprakları geri kazanmak istiyor. Xperia ailesinin hala güçlü olduğunu göstermek isteyen Sony, Xperia XZ ile bu hedefe ulaşmaya çalışıyor.



Sony, yeni ürünü Sony Xperia XZ ile tüm dikkatleri üzerine topluyor. Bununla birlikte de ürün adlandırması ile kafalara birçok soru işareti oluşturuyor. Hatırlayanlar bilir Xperia X sağlam performansı ile ilgilerimizi çekmişti. Ardından Xperia XA ve Xperia X Compact ile tanıştık.



Çok geçmeden , Sony'nin amiral gemisi olması planlanan X Performance ürünü ortaya çıktı ve kullanıcılarda ciddi bir hayal kırıklığı oluşturdu. Bu durumu düzeltmeye çalışan Sony, Xperia XZ'yi geliştirdi. Sony Xperia XZ, hem X hem de Z harfi ile adlandırması birçok kullanıcının kafasını karıştırdı. Xperia X ailesi Z5'e karşı bir veliaht yaratmayı mı başardı? Z5'in yerini bu yeni ürün mü alacak? Xperia XZ, Sony'nin yeni amiral gemisi mi olacak? İşte tüm bu soruların cevabını bu yazımızda okuyabilirsiniz.



Tasarım ve ekran



Kenarları yuvarlatılmış bir tasarıma sahip olan Xperia XZ, ilk bakışta kaliteli bir izlenim veriyor. Arka yüzeyi Aluminyum olan Xperia XZ'nin kasa sistemi metal plastik karışımından oluşuyor. Kasa sistemine yakından baktığımızda her ne kadar plastik metal karışımı olsa da iyi bir işçiliğe ve malzeme kalitesine sahip olduğunu söylemeliyiz. Bu kasa sistemi darbelere karşı dayanıklı ve düşme testini de başarıyla tamamlıyor. Bu esasında çok önemli bir özellik. Çünkü Xperia XZ tüm bunlara ek olarak su ve toza karşı dayanıklı. Yine de dikkat. Xperia XZ her ne kadar IP68 sertifikasına sahip olsa da tıpkı Samsung'un yeni ürünlerinde olduğu gibi ürünle suya girilmemesi tavsiye ediliyor.



5.2 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan Xperia XZ, Xperia X Performance gibi sadece Full HD (1920×1080) çözünürlüğü destekliyor. Japonların bu kararı alması birçok kişiyi şaşırtacağı kesin. Hatırlayanlar bilir. Geçen sene tanıtılan Sony Xperia Z5 Premium, 4K ekran çözünürlüğü ile dengeleri altına üstüne getirmişti. Ama bu yenilik ne yazık ki kısa sürdü ve Sony ciddi bir adım geri attı. Yine de 1920×1080 piksel çözünürlüğünün yeterli olduğunu söylemeliyiz.



Xperia XZ'nin sahip olduğu 424 ppi piksel yoğunluk değeri, oldukça keskin görüntüler oluşturabiliyor. Benzer bir durum ekranın parlaklık değeri için de geçerli. Xperia XZ, güneşli ortamlarda sizi kesinlikle yalnız bırakmıyor. Yine de şunu belirtmekte fayda var. Sony, amiral gemisi olarak gördüğü Xperia XZ'ye çok daha kaliteli bir ekran koyabilirdi. Neticede kullanılan ekran, bu konuda söz sahibi olan Galaxy S7 Edge'e hiçbir şekilde rakip olamıyor.



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