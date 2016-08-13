

IFA 2016'da tanıtılması beklenen Sony Xperia XR'in yeni görüntüleri internete sızdırıldı. Bu görüntülerde telefonun tasarımı net bir şekilde görülebiliyor.







Bildiğiniz gibi Sony bir süre önce yeni akıllı telefon serisi Xperia X'i piyasaya sürdü. Çeşitli modelleriyle dikkat çeken Xperia X serisine odaklanmaya devam eden Japon teknoloji devi, çok yakında bu seriden bir telefon daha çıkaracak. Sony Xperia XR adını taşıyan bu cihaz bir süredir karşımıza çıkıyor. Yakında resmen tanıtılması beklenen telefon bu kez de internete sızdırılan görüntüleri ile teknoloji dünyasının gündemine geldi.



Sony'nin bu yıl çıkaracağı altıncı telefonu olacak Xperia XR'ın sızdırılan bu yeni görüntüleri, telefonun tasarımını açıkça gösteriyor. Bu görüntülerde telefonun mavi renk modeli görülebiliyor. Bugüne kadar çıkan dedikodulara göre Sony Xperia XR, USB Type-C özelliğine sahip olacak ve 5.1 inç ekranla gelecek. Ayrıca telefonun Snapdragon 820 işlemciye sahip olacağı söyleniyor. Sony'nin bu telefonu Eylül ayında düzenlenecek IFA 2016'da tanıtacağı tahmin ediliyor.











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