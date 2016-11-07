Sony, Phablet pazarına hitap eden Xperia XA Ultra sayesinde Xperia ailesini genişleterek, her kullanıcı kitlesi için farklı bir ürün tasarladı. Ergonomisi ve tasarımı ile ilgi çeken Xperia XA Ultra'ya yakından bakıyoruz.



Sony, Phablet pazarına hitap eden Xperia XA Ultra sayesinde Xperia ailesini genişleterek, her kullanıcı kitlesi için farklı bir ürün tasarladı. Ergonomisi ve tasarımı ile ilgi çeken Xperia XA Ultra'ya yakından bakıyoruz.



Sony, Phablet pazarını Xperia XA Ultra ile doldurmaya çalışıyor. Bunu yaparken de özellikle ergonomi ve tasarıma fazlasıyla önem veriyor. Phablet ürünleri seven kullanıcıların en dikkat ettikleri noktalardan biri, ürünlerde kullanılan ekran teknolojileri. Sony Xperia XA Ultra 1080×1920 çözünürlüğüne ulaşan 6 inç büyüklüğünde IPS LCD ekran kullanılıyor. Oldukça parlak ve keskin bir ekrana sahip olan bu ekran, her ne kadar Samsung Galaxy S7 Edge performansına ulaşmassa da fazlasıyla iş görüyor.



Sony Xperia XA Ultra ,367 ppi yoğunluk değeri ile 294 ppi'lik Xperia XA'dan daha keskin bir görüntü sunuyor. Bununla birlikte sahip olduğu 530 nit parlaklık değeri ile benzer Phablet ürünlerle kıyasla çok daha parlak bir görüntüye ulaşıyor. Bu da güneşli ortamlarda ürünle rahat bir çalışmaya neden oluyor. Her ne kadar bir AMOLED ekran kadar performans sunmazsa da, kendi kategorisinde bu ekranın oldukça iyi olduğunu söylemeliyiz.



Tasarım



Sony, Phablet konusunda kesinlikle tecrübeli bir firma. Xperia Z Ultra ile başlayan bu tecrübe, zamanın en iyi ürünlerinden biri olmuştu. Ardından T2 Ultra, C5 Ultra gibi canavarları piyasaya sürdü ve tecrübesini pekiştirdi. Sony, zamanla edindiği bu tecrübeyi Sony Xperia XA Ultra'ya aktardı. 79 mm'lik genişliği sayesinde ürünü tek el ile tutmanız mümkün. Fakat Xperia XA Ultra'yı kullanmak için mutlaka iki elinize ihtiyacınız var. Bu tarz ürünlerde genelde ağırlık büyük bir rol oynuyor. Hele ki ürün metal bir çerçeveye sahip ise. Xperia XA Ultra, metal bir çerçeveye sahip olmasına karşın, benzer ürünlerle kıyasla daha hafif.



Ön tarafta kullanılan cam tıpkı 2.5D cam'lar gibi çizilme ve darbelere karşı dayanıklı. Camın kenarları metal çerçeve ile tam oturuyor. Burada kullanılan mazleme kalitesi ve işçiliğin üst seviyede olduğunu söylemeliyiz. Tüm düğmeler telefonun sağ tarafında yer alıyor. Parmak izi okuyucusu ne yazık ki yer almıyor. Bununla birlikte Xperia XA Ultra stereo hoparlörlerden de yoksun.



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