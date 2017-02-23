

Sony'in MWC 2017'de tanıtmayı düşündüğü, orta segment telefon olmasına rağmen bir hayli yeni ve gelişmiş özelliklere sahip Sony Xperia XA hakkında önemli bilgiler geldi.



Şubat ayı sonunda gerçekleşecek olan MWC 2017‘e damga vuracak firmalardan biri kuşkusuz Japon teknoloji devi Sony. Öyle ki bu etkinlikte 5 cihaz modeli tanıtmaya hazırlanan firma bir süredir süren suskunluğunu bu şekilde bozacak. Firmanın en güvendiği daha doğrusu en çok satış rakamlarına ulaşacağını düşündüğü cihaz



https://donanimgunlugu.com/porsche-911-ile-doom-oynadilar/Sony Xperia XAmodeli. Uzun süredir merak edilen en önemli veya soru işaretinin en belirgin olduğu işlemcinin ne olduğu konusundaydı. Cevap son gelen önemli sızıntılar ile MediaTek Helio P20işlemcinin bulunacağı yönünde. Bu işlemcinin ise4GB RAMile destekleneceği belirtiliyor. Diyafram açıklığıF/2.0 olan 23MP'lik arka ve F/2.2 diyafram aralığınasahip 16MP'lik ön kamerayasahip olması beklenen bu telefonda ayrıca USB Type-C portve 3.5mm'lik kulaklık çıkışıbulunacak. Telefonun işletim sistemi ise Android 7.0 Nougatolacak.



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