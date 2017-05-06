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sony xperia x ultra geliyor

SONY XPERİA X ULTRA GELİYOR

Son zamanlarda akıllı telefon pazarında zor durumlar yaşayan Sony, yeni modeli Xperia X Ultra ile yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.

Tarih : 06 Mayıs 2017, 16:29
Puan Ver : Sony Xperia X Ultra Geliyor(7/10)8


Son zamanlarda akıllı telefon pazarında zor durumlar yaşayan Sony, yeni modeli Xperia X Ultra ile yükselişe geçmenin planlarını yapıyor.



Son dönemde akıllı telefon pazarında yaşadığı düşüşler ile adından söz ettiren Sony, Xperia X Ultra isimli yeni modeli ile farklı bir tasarım yaparak hem gelirlerini arttırmak hem de adından söz ettirmek istiyor.



Yeni çıkacak olan bu Xperia X Ultra modeli 6.45 inçlik bir ekran ile gelirken, ekrandaki ince tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Snapdragon 660 yonga seti üzerinde yükselen bu model, 4GB LPDDR4 RAM ve 64GB arttırılabilir kapasite ile kullanıcısına iyi bir donanım sunuyor. Pil olarak  3050mAh kapasiteli batarya ile günü rahat çıkarabilirken, Quick Charge 3.0 teknolojisi ile hızlı şarja imkan veriyor. Kamera olarak ise 19MP değerinde bir arka kamera ve 13MP değerinde bir özçekim kamerası içeren ürün ayrıca, IP68 sertifikası ile suya dayanıklı bir ürün ortaya çıkmış bulunuyor.



Şimdilik ürünün çıkış tarihi ve fiyatı ile ilgili bilgiler henüz netleşmiş değil.



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Etiketler: Sony  Xperia  X  Ultra  Geliyor    haber

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