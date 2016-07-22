Sony, sevenlerini şaşırttı. Herkes Xperia Z5'in halefini beklerken, Z ailesine yeni bir üye katmak yerine, X ailesini gün yüzüne çıkardı. Xperia Z ailesine yeni bir alternatif olan bu ailenin ilk üyesi olan Xperia X inceleme altında.



Sony, sevenlerini şaşırttı. Herkes Xperia Z5'in halefini beklerken, Z ailesine yeni bir üye katmak yerine, X ailesini gün yüzüne çıkardı. Xperia Z ailesine yeni bir alternatif olan bu ailenin ilk üyesi olan Xperia X inceleme altında.



Sony Xperia X, X ailesinin ilk bireylerden biri. Bu ürüne yakından baktığımızda tasarım olarak Z ailesine çok benzediği hemen anlaşılıyor. Deataylara indiğinizde ise belirgin farklar ortaya çıkıyor. Örneğin Xperia X, Xperia Z5 ile kıyaslandığında 5 inç'lik ekranı ile daha küçük olduğunu söylemeliyiz. Diğer bir fark ekran kenarların hafiften yuvarlatılmış olması. 69 mm kalınlığında olan Xperia X, Z5 ile kıyasla 3 mm daha ince. Parmak izi sensoru , daha önce bildiğimiz modellerdeki gibi telefonun sağ tarafındaki açma kapama düşmesine entegre edilmiş. Bu modelin farkı ise kamera için ayrı bir tuşun bulunması ve su geçirmezlik standardına sahip olmaması. Oldukça başarılı bir ergonomiye sahip olan Xperia X, Z ailesi ile kıyasla ele çok daha iyi oturuyor.







1920×1080 piksel çözünürlüğüne ulaşan 5 inç'lik ekran Z5'in 424 ppi piksel yoğunluk değerine karşın 441 ppi'lık bir değere ulaşıyor. Daha yüksek yoğunluk değeri , Triluminos panel ile birleştiğinde çok daha keskin bir görüntü, canlı renkler ve renk doğruluğu yüksek görüntüler oluşturuluyor. Tabi burada bir LCD ekran için oldukça yüksek olan 1430:1'lik kontrast değerini de unutmamak gerekiyor. Bu kontrast değeri 700 Candela parlaklık değeri ile beraber, kullanıcıya güneşli ortamlarda bile rahat bir kullanım sunmasına imkan veriyor.







Performans



Sony, Xperia X modeli için Qualcomm'un üst seviye işlemcisi olan Snapdragon 820 yerine daha düşük bir performansa sahip olan Snapdragon 650 işlemcisini tercih etti. Altı çekirdekli olan bu işlemci iki çekirdeğini 1.8 diğer dört çekirdeği de 1.2 GHz hızında çalıştırıyor. Bu işlemci normalde orta sınıf bir işlemci olarak konumlandırılmış durumda. Fakat yaptığımız testlerde işlemci performansının Xperia Z5'de yer alan Snapdragon 810 işlemcisinden çok daha iyi olduğuna şahit olduk.







Sony Xperia X'in üzerinde 3 GByte'lık bir belleğin bulunması elbette performansa olumlu yansıdığı bir gerçek. Yaptığımız testlerde uygulamaların zorlanmadan alıştığını gördük. Arayüz arasında hızlı gezebildik ve tarayıcı performansı da gayet başarılıydı. Bizi şaşırtan diğer bir özellik, sahip olduğu Adreno 510 grafik yongası sayesinde oyunlarda da iyi bir performans elde edebilmemiz.



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