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sony xperia japonya'da felâket yaşandı!

SONY XPERİA JAPONYA'DA FELâKET YAŞANDI!

Her geçen gün yeniliklerin göründüğü akıllı telefon piyasasında birçok marka mücadelesine devam ediyor.

Tarih : 08 Temmuz 2015, 09:37
Puan Ver : Sony Xperia Japonya'da FelâKet Yaşandı!(7/10)6


Her geçen gün yeniliklerin göründüğü akıllı telefon piyasasında birçok marka mücadelesine devam ediyor.



Bu firmalara bakacak olursak Apple, Samsung, Sony, HTC, LG, Motorola, Huawei ve Asus gibi köklü markalar bulunuyor. Japon teknoloji devi Sony‘de akıllı telefon sektöründe birçok model üreterek büyük bir pazar payına sahip olmuştu.



Geçen haftalarda da yeni bir amiral gemisi modeli olan Sony Xperia Z4‘ü Japonya‘da aynı telefonu Sony Xperia Z3+ kod adıyla da uluslararası akıllı telefon pazarına sunmuştu.



Sony Xperia Z4‘ün kısa süre önce Japonya'da satışa sunulmasının ardından ortaya çıkan bir rapor Sony‘i şoka uğrattı. Rapora göre 10 Haziran 2015‘te satışa sunulan akıllı telefonun en çok satılanlar listesinde ilk 5'e girememiş olmadığı görülüyor.



Rapora göre Apple‘ın iPhone 6 modeli birçok ülkede olduğu gibi Japonya'da da büyük bir ilgi gördüğü izleniyor. Çünkü listeye bakıldığında iPhone 6‘nın en çok satılan akıllı telefon listesinde ilk 5'te yeri bulunuyor.



Listenin 6. sırasında geçen yıl piyasaya sunduğu Xperia Z3 Compact modeliyle Sony bulunuyor. Şirketin Xperia Z4 ile Japonya'da en çok tercih edilen telefonlar listesinde ilk 5'e girmemesi sonrası gözler Uluslararası piyasadaki durumuna çevrildi. İlerleyen günlerde ne olduğunu daha detaylı bir şekilde göreceğiz.



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