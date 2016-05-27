

Sony, yeni orta segment telefonu Xperia E5'in ilk resmi görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden yayınladı. Telefonun çok yakında çıkması bekleniyor.



Şu sıralar Xperia X ve Xperia C serisinin yeni telefonlarının çıkışına hazırlanan Sony, Xperia E serisini de unutmadı. Xperia E serisinin bir süredir gündemde olan yeni telefonu Xperia E5 çok yakında satışa çıkacak gibi duruyor. Zira şirket dün resmi Facebook ve Twitter hesapları üzerinden telefonun resmi görüntülerini yayınladı. Sony telefonun ne zaman çıkacağını açıklamadı ama gelen söylentiler telefonun 5 Haziran'da piyasaya sürülebileceği yönünde.



Sony telefonun özellikleri hakkında da herhangi bir detay paylaşmaktan kaçındı. Ancak bugüne kadar sızdırılan bilgiler sayesinde telefonun teknik özellikleri hakkında bazı detaylar biliniyor. Bu söylentilere göre Sony'nin yeni orta segment telefonu dört çekirdekli MediaTek işlemci, 4.6 inç ekran, 1.5GB RAM, 13MP arka kamera ve 5MP ön kameraya sahip olacak. Bu söylentiler doğru çıkarsa Xperia E5 kendisinden önce gelen Xperia E4'ten çok daha iyi bir telefon olacak.



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