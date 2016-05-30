

Sony Xperia E5 olarak adlandırılan bir telefona ilişkin ilk sızıntı Rusya'da ortaya çıktı. Telefonun detayları sizlerle.



Japonya merkezli akıllı telefon üreticisi Sony, yeni bir telefon üretmenin hazırlığında. Rusya kaynaklı habere göre firmanın şirket içi dokümanlarından biri basına sızdı. İlgili dokümanda dikkat çeken detay “Xperia E5” modeli.



Sony Xperia E5 nasıl olacak?



Öncelikle telefonun F3311 olarak adlandırıldığını belirtelim. Model ismi ise Sony Xperia E5 olarak bekleniyor. Bu model numarası (yani F3311) daha önce de F3216 ile birlikte gündeme gelmişti.



4.6 inç büyülükte ekranla beklenen Sony Xperiai E5 modelinde 720 x 1280 HD çözünürlük (720p) olacak. Bu ekranın altında ise MediaTek 6735 yongası bekleniyor. 1.5 GB RAM, 16 MP ve 5 MP ön kamera ise cihazın temel özelliklerinden.



Bir diğer model olan F3216'da ise yine 4.6 inç ekran ancak bu sefer Full HD (1080p) çözünürlük olacak. Cihazda MediaTek Helio X10 yongası ve Mali-T860 GPU kullanılacağı tahmin ediliyor.



Söz konusu bu iki model hakkında henüz Sony tarafından yapılan resmi bir açıklama yok ancak bir süre arayla aynı model numarasının iki kere gündeme gelmesi, bilgilerin söylenti olamayacağını gösteriyor. Bakalım Sony Xperia E5 modeli ne zaman duyurulacak? Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



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