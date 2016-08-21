Sony, uygun fiyata önem veren ve temel akıllı telefon fonksiyonlarına sahip olmak isteyen kişiler için Xperia E5'i tasarladı. Ergonomisi ve kamera performansı ile beğenimizi kazanan Xperia E5 inceleme altında.



Hatırlayanlar bilir. Sony Xperia E5 olaylı bir şekilde ortaya çıkmıştı İlk olarak bir dedikodu olarak yayılan Xperia E5, Facebook'ta yanlışlıkla koyulan ürün fotoğrafları ile dikkatleri üzerine çekmişti. Bunu fark eden Sony, anında fotoğrafları sildi. Hesapta bu ürün gizli tutulması gerekiyordu. Sonra bir baktık ki Xperia E5'in resmi lansmanı yapıldı. Tesadüf mü değil mi, onu bilemeyiz. Ama günün sonunda Sony, istenilen ilgiyi Xperia E5'e çekmeyi başardı.



Xperia E5 giriş seviyesi bir telefon olarak konumlandırıldı ve özellikle uygun fiyatı ile rakiplerine piyasayı dar etmek için tasarlandı. Bu yüzden olsa gerek zaman kazanmak için Xperia E4'un tasarımı baz alındı.



144 x 69 x 8,2 mm boyutunda olan Xperia E5 ele çok rahat oturuyor. Ekran kenarlarının keskin olması tamamen zevk meselesi. Bununla birlikte parlak ve kaygan olmayan arka kısmı hoşumuza giden özellikler arasında. Xperia E5, başarılı bir ergonomi sergiliyor. Bu da bu ürünü tek el ile rahatlıkla kullanılmasını sağlıyor. Genel tasarımı oldukça başarılı. Fakat bir parmak izi okuyucusu bu üründe ne yazık ki yer almıyor. Fotoğraf çekmek için bir kısa yol tuşunun olmasını da çok isterdik.



Nano SIM ve microSD kart yuvası ürünün yan tarafında yer alıyor. Bu alan plastik bir kapak ile kapanabiliyor. Xperia Z3'den bildiğimiz bu kapak zamanla ne yazık ki aşınıyor ve kapama özelliğini kaybediyor. Nano SIM'i çıkarmak için de sivri bir çisime ihtiyacınız var, tırnaklarınızla buraya müdahale etmek oldukça zor.



Xperia ailesinden bildiğimiz suya ve toza karşı olan dayanıklılık bu üründe de olmasını isterdik. Tabi bu olsaydı ürün uygun fiyatlı olmazdı. Dolaysıyla Xperia E5'de bu özelliğin olmaması gayet normal.