Son dönemlerde büyük elektronik üreticilerinin Çin'den çıkmaya başladığı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en büyük panel ve elektronik üreticilerinden Sony, Çin'deki üretim tesislerini kapatacak.



Son dönemlerde büyük elektronik üreticilerinin Çin'den çıkmaya başladığı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Dünyanın en büyük panel ve elektronik üreticilerinden Sony, Çin'deki üretim tesislerini kapatacak.



Geçtiğimiz haftalarda Apple, Samsung ve Foxconn gibi dev üretim tesislerinin Hindistan'a taşınacağı bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Bu kervana şimdide Sony eklenecek. Sony son yıllarda bilgisayar sektöründe çekilmiş ve akıllı telefonlar ile tablet bilgisayara ağırlık vermeye başlamıştı. Mobil pazarın büyük bir bölümünün Avrupa ve Amerika kıtasında olduğu düşünüldüğünde nakliye maliyetlerinin azaltılması ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi konusunda Hindistan'dan büyük bir beklenti var.



Sony'nin Hindistan yöneticisi Kenichiro Hibi tarafından yapılan açıklamaya göre firma, akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarını önümüzdeki 2 yıl içerisinde Hindistan'da üretmeye başlayacak. Şimdilik uzun vadeli bir plan olduğu söylenebilir. Anlaşılan Sony, diğer firmaların Hindistan'a gitmesini bekleyecek. Bu arada Samsung'un deneme amaçlı olarak Z1 modelini zaten Hindistan'da ürettiğini belirtelim.



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