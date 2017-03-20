Sony, telefonlar, bilgisayarlar ve akıllı cihazlar arasında veri ve şarj aktarımı yapabilecek bir patenti bünyesine kattı.



Sony, telefonlar, bilgisayarlar ve akıllı cihazlar arasında veri ve şarj aktarımı yapabilecek bir patenti bünyesine kattı.



Rakipleri Apple ve Samsung birçok patent almasının ardından Japon teknoloji devi Sony ise bu hamlelerin karşısında boş durmayarak yeni bir patent aldı. Alınan bu patent akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve diğer akıllı cihazlar arasında kablosuz olarak veri ve enerji transferi yapılabilecek. Bu demek oluyor ki bir telefon diğer telefonu kablosuz olarak şarj edebilecek.



Teknolojinin çalışma prensibine bakacak olursak, akıllı cihazlara uygulanacak bazı aygıtlar aracılığıyla tıpkı kızılötesi, Wi-Fi ya da NFC teknolojileri gibi telefonlar arasın güç ve veri aktarımı mümkün hale gelecek. Tabi ki unutulmaması gerek birşey var ki teoride oldukça mantıklı gelen bu sistemin pratik dünyada uygulanması biraz zaman alabilir.



Sonuç olarak üreticiler bu tip patentlerle hem rakipleri karşısında üstünlük kurmak hem de kendi ürünlerine yenilikler katmanın hesaplarını yapıyor.



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