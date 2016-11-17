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sony taarruza geçti: ps4 pro uyumlu televizyonlar!

SONY TAARRUZA GEÇTİ: PS4 PRO UYUMLU TELEVİZYONLAR!

Sony, Playstation 4 Pro modellerini satışa sunarken, elini 55 inçlik 4K Ultra HD televizyonlarla güçlendirdi. Japon teknoloji devinin sunduğu fiyatlar ise olağanüstü derecede cazip.

Tarih : 17 Kasım 2016, 13:05
Puan Ver : Sony Taarruza Geçti: Ps4 Pro Uyumlu Televizyonlar!(10/10)8


Sony, Playstation 4 Pro modellerini satışa sunarken, elini 55 inçlik 4K Ultra HD televizyonlarla güçlendirdi. Japon teknoloji devinin sunduğu fiyatlar ise olağanüstü derecede cazip.





 



Nintendo, birkaç yıl öncesine kadar tarihin en çok satan konsol markası konumundaydı. Nintendo Wii; gerek her türlü kontrol arabirimi gerekse Nintendo Fit aparatıyla oyunseverler ve spor yapmak isteyenleri tek potada eritti. Elbette sistem bundan çok daha fazlasına sahipti. Wii Remote Controller'ı tabanca aparatına bağlayarak Resident Evil oynamak çok özel bir keyifti.



Nintendo'nun Gafleti!



Maalesef Wii U, istenen başarının yakınından bile geçemeyerek, öncüsünün çok ama çok gerisinde kaldı. Böylece pazar Sony ile Microsoft'un savaşı sırasında, el değiştirip durdu.



Sony, son zamanlardaki Microsoft hakimiyetine son vermeye kararlı. PS4 Pro modeli yalnız değil… Dünyanın en büyük televizyon ve monitör üreticileri arasında zirveye oynayan firma, dört ası elinde tutuyor.



PS4 Pro uyumlu, 55 inçlik 2160p 4K smart TV komik olarak nitelenebilecek bir fiyatla karşımızda. Bu televizyonun Amerika satış fiyatı 900 dolar olarak belirlenmiş. Üstelik PS4 Pro satın alanlar, 150 dolarlık indirimden faydalanabiliyor. Yani kullanıcılar, uygun fiyatla rüya oyun sistemini oluşturabiliyor.



Yine de şunu belirtmekte fayda var: PS4 Pro, donanımsal becerilerine rağmen, pek çok oyunda, performans açısından PS4'ün gerisinde. Bunun nedeni ise tam olarak optimize edilmemiş port ve işletim sistemi. Japon dev, en kısa süre içinde sorunların üstesinden geleceğini iddia ediyor ve bize beklemek kalıyor.



TP-Link, VDSL modem ailesini genişletiyor








Etiketler: Sony  Taarruza  Geçti  Ps4  Pro  Uyumlu  Televizyonlar    haber

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