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sony, samsung için batarya üretecek

SONY, SAMSUNG İÇİN BATARYA ÜRETECEK

Note 7 fiyaskosu ile pil tedarikçilerine güvenini kaybeden Samsung, aradığı yeni tedarikçiyi Japonya'da bulmuş. İddialara göre Sony, Samsung için pil üretecekmiş. İşte detaylar.

Tarih : 20 Şubat 2017, 11:14
Puan Ver : Sony, Samsung İçin Batarya Üretecek(5/10)4


Note 7 fiyaskosu ile pil tedarikçilerine güvenini kaybeden Samsung, aradığı yeni tedarikçiyi Japonya'da bulmuş. İddialara göre Sony, Samsung için pil üretecekmiş. İşte detaylar.



Samsungve Sony. Teknoloji dünyasının bu iki dev ismi şu aralar dev bir ortaklığa imza atmak için gün sayıyor.



Bilindiği üzere Samsunggeçtiğimiz sene Galaxy Note 7'yi satışa sunmuş ve kısa sürede başarılı bir satış grafiğine ulaşmıştı. Fakat güzel olan herşeyin bir sonu olduğu gibi, Galaxy Note 7'nin başarılı satış çizgisi de bir anda son buldu. Üstelik hiç de beklenmedik bir şekilde.



Dünyanın dört bir tarafından gelen Note 7patlama haberleri,Samsung'un tüm planlarını alt üst etmişti. Nitekim Güney Koreli teknoloji deviNote 7üretimini dondurma kararı almış ve piyasadaki tüm cihazları geri çağırmıştı.



Samsung'un Note 7'nin patlamasını araştırması için kurduğu özel ekip sorunun bataryadan kaynaklandığını belirtmiş, bu durumda Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin pil tedarikçilerine olan güvenini sarsmıştı.



Benzer pil sorunlarını önümüzdeki dönemlerde yaşamak istemeyen Samsung, kısa süre önce 3. bir pil tedarikçisi daha aramaya başlamıştı. Ortaya çıkan haberlere göre dünyanın önde gelen teknoloji devi aradığı pil tedarikçisini Japonya'da bulmuş.



İddialara göre teknoloji sektörünün bir diğer dev ismi SonyileSamsungbatarya üretimi konusunda el sıkışmak üzereymiş.



Sony'nin batarya konusundaki tecrübelerini göz önüne aldığımızda bu iddialar pek de yabana atılacak cinsten değil diyebiliriz. Yine de resmi açıklama gelene kadar beklemek en doğrusu olacaktır.



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Etiketler: Sony  Samsung  İçin  Batarya  Üretecek    haber

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