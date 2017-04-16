Sony RX1R III teknik özellikleri sızdı. Sızıntıda bazı özellikler belli oldu ancak Sony'nin yeni makinesini bekleyenleri tatmin edecek kadar bilgi çıkmadı. İşte detaylar.



Uzun zaman boyuncafull frame özellikli fotoğraf makineleri, sadece bazı DSLR modelleri ile sınırlıydı. Ancak teknolojideki ilerleme, Sony gibi firmaların DLSR'ların haricinde RX1R 1 ve RX1R II gibi aynasız hatta kompakt fotoğraf makinelerine bile full frame sensör özelliği getirmesini sağladı. Şimdi de bu fotoğraf makinelerinin son üyesi olan Sony RX1R III için teknik özellikler sızdırıldı.



Sızıntıdaki detaylara göreSony RX1R III, daha iyi operasyonlara sahip olacak. Bu terimin menü özellikleriyle ilgili olduğu düşünülüyor. Buradan Sony'nin yeni fotoğraf makinesinin daha iyi bir menü sistemi ve arayüze sahip olacağı anlamı çıkıyor. Ayrıca önceki model olanSony RX1R II'nin Full HD video çekme kapasitesi Sony RX1R III ile 4K'ya çıkarılmış. Son detay ise cihazın geliştirilmiş bir dijital vizöre sahip olacağı. Biliyoruz, sızan özellikle 4K haricinde çok dişe dokunur özellikler değil.



Bir başka detay ise RX1R II‘nin e-ticaret sitelerindeki fiyatının düşmesi ve stokların erimesi olarak göze çarpıyor. Bu gelişme yeni cihazRX1R III'ün gelişine yorumlanıyor. Ancak Sony'den resmi bir açıklama gelmediğini belirtelim. Sony'nin 23 Nisan'da düzenleyeceği bir toplantı var ancak burada makinenin tanıtılması düşük bir ihtimal olarak görünüyor.