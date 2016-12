Microsoft Xbox platformu geçtiğimiz hafta büyük bir başarıya imza atmıştı. Bu başarının mürekkebi kurumadan Sony PS4'ün akıllara durgunluk veren sırrı ortaya çıktı.



Microsofy, tam da tatil zamanında (Yılbaşı) elde ettiği başarıların keyfini sürerken, Japon teknoloji devi Sony, “Tatil Zamanı” elde ettiği satış rakamlarını ortaya döktü.



Sony, geçtiğimiz hafta Salı günü itibariyle 36 milyonluk konsol satışı gerçekleştirmiş durumda. Bu satışların 6 milyon adeti, Kasım'dan Aralık'a olan kısa dönemde gerçekleşti.



Sony, 2016 döneminde Amerika, Latin Amerika, Avrupa ve Japonya pazarının da hakimi oldu.



Sony, bununla da yetinmeyerek, yüzde 60'lık online oyun pazarının “PlayStation Plus Üyeliği” ile hakimi olduğunu duyurdu.



Sony İcra Kurulu Başkanı Andrew House, “Oyunseverler çok özel bir kitle ve biz bu kitlenin kalbini ele geçirdiğimiz için sözlerle ifade edilemeyecek kadar mutluyuz. Geliştirmelere ve ilerleme projelerine devam edeceğiz. Edindiğimiz tecrübelerle daima liderlik için mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Sony platformunun 2015 rekortmenleri ise Uncharted 4: A Thief's End, Hot Shots Golf, The Last Guardian, Street Fighter V, No Man's Sky, Horizon: Zero Dawn ve Gran Turismo Sport olarak belirlendi.



Sony PlayStation departmanı yönetici Shuhei Yoshida, “Sony, ilham veren oyunları satışa sunmaya ve kullanıcılarını şaşırtmaya 2016'da da devan edecek. Sony PS4'e sahip olmak harika bir şey. Umarız tüm oyunseverler, bu harikalığın tadını çıkarırlar” açıklamasını yaptı.



Microsoft ise olayın farklı bir yönünden bakmayı tercih ediyor. Amerikalı şirketin yöneticilerine göre 2016 yılında raflarda yerini alacak Xbox One oyunları, pazarın liderliğini ele geçirecek ve Xbox One hakimiyetini perçinleyecek.



Microsoft, 2015 yılında 20 milyondan fazla konsol satışı gerçekleştirirken, diğer Japon üretici Nintendo'nun satışı 10.73 milyon ile sınırlı kaldı. Sony, böylece iki rakibinin toplam satışına ulaşmayı başardı.



PlayStation 4'ün katkısı ile birlikte Sony'nin 2015 geliri 10 milyar dolar seviyesine ulaşırken, Japon firmanın çalışan sayısı ise 132.000 olarak şekillendi. Sony, formunu devam ettirirse söz konusu gelirin 20 milyar doları aşması hiç de sürpriz olmayacak gibi.



5P ile Blog'unuza Ziyaretçi Getirecek Tavsiyeler