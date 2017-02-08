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sony ps4 pro inceleme altında

SONY PS4 PRO İNCELEME ALTINDA

Daha yeni yeni piyasaya oturan Sony'nin oyun konsolu olan PS4, oyun tutkunlarını şaşkına uğrattı. 4K ve HDR teknolojilerle güncellenen ve Sony PS4 Pro adını taşıyan Sony'nin yep yeni oyun konsoluna yakından bakıyoruz.

Tarih : 08 Şubat 2017, 09:58
Puan Ver : Sony Ps4 Pro İnceleme Altında(8/10)6


Daha yeni yeni piyasaya oturan Sony'nin oyun konsolu olan PS4, oyun tutkunlarını şaşkına uğrattı.  4K ve HDR teknolojilerle güncellenen ve Sony PS4 Pro adını taşıyan Sony'nin yep yeni oyun konsoluna yakından bakıyoruz.



Sony, oyun tutkunlarını kesinlikle şaşırttı.  Esasında bu Sony tarihinde görülmemiş bir şey. Oyun konsolu tarihine baktığınızda, yeni bir oyun konsolu, piyasa bir doygunluğa uğradıktan sonra ortaya çıkardı. Sony PS4 Pro da ise tam tersi bir durum oldu.  Tam piyasa PS4'e alışıyorken oyun tutkunları yeni bir oyun konsolu ile tanıştılar.



Peki nedir PS4 Pro'yu bu kadar özel yapan. Kuşkusuz en büyük yenilik PS4 Pro'nun donanımsal olarak 4K teknolojisini desteklemesi. PS4 oyunları 1920×1080 çözünürlüğünde oynatırken, PS4 Pro oyunları 3840×2160 çözünürlüğünde oynatıyor. Bununla birlikte grafik performansı da önemli derecede artmış durumda. Oyunlar yüksek çözünürlükte saniyede 60 kare performansı ile oynatılması önemli bir artı. Bitmedi. PS4 Pro, 720p yerine  Full HD çözünürlüğünde Video Streaming yapabiliyor.  Ayrıca ekran görüntüsünü 4K çözünürlüğünde yakalayabiliyor.



HDR desteği



PS4 Pro sadece 4K özelliği ile ilgi çekmiyor elbette. Yüksek çözünürlüğün yanı sıra oyunları ve filmleri daha zengin bir kontrast sağlayan HDR teknolojisi de entegre edilmiş durumda. Sony, bu alanda kullanıcıları üzememek adına HDR teknolojisini sadece PS4 Pro'da değil, PS4 ve PS4 Slim ürünlerinde de bu teknolojiyi entegre edecek. Eski konsollar bir sistem güncellemesi ile bu teknolojiye ücretsiz sahip olacaklar. Elbette her oyundan HDR teknolojisini beklemek yanlış olur.  Örneğin Titanfall 2 HDR teknolojisini destekleyemeyecek. Uncharted 4 ve The Last of US Remastered ise HDR'a uyumlu olacak.



PS4 Pro ile tam performans alabilmek için 4K ve HDR destekli bir televizyona ihtiyaç var. Kullanacağınız kablo mutlaka HDMI 2.0a standardına uyumlu olmak zorunda. Ayrıca Televizyon bağlantısı genelde HDMI 1 olan 10 bit HDMI girişinden yapılmalı. Buna ek olarak Televizyonun menüsünde HDR sinyal girişi de etkin olmalı.



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