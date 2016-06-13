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sony ps4 neo gerçek oluyor

SONY PS4 NEO GERÇEK OLUYOR

Sony, 4K oyun deneyimi ve sanal gerçeklik desteği için piyasaya süreceği yeni Playstation söylentisini doğruladı.

Tarih : 13 Haziran 2016, 09:32
Puan Ver : Sony Ps4 Neo Gerçek Oluyor(6/10)3


Sony, 4K oyun deneyimi ve sanal gerçeklik desteği için piyasaya süreceği yeni Playstation söylentisini doğruladı.



Sony'nin 4K oyunlar ve daha akıcı sanal gerçeklik deneyimi için yeni bir Playstation hazırladığı sürekli söyleniyordu. Sonunda Sony tarafından da yeni konsol ile ilgili doğrulama geldi ama bu tahmin edilen kadar erken gerçekleşmeyecek.



Sony patronu Andrew House, yeni bir PS4 konsolu için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ama henüz net bir tarih vermek için erken. Yani E3 2016 fuarında herhangi bir lansman olmayacak.



Yeni konsol mevcut olandan daha pahalı ve bütünleyici olacak. Ama bir çok geliştirici açısından piyasada iki farklı konsol olması pek iyi karşılanmıyor. Gelen bilgilere göre bütün PS4 oyunları PS4 NEO üzerinde ve yine bir çok PS4 Neo oyunu da PS4 üzerinde oynanabilecek.



Sony tüm iddialara son noktayı koydu. Bu yeni konsolların piyasada olması için ise en az  gelecek yılı beklemek gerekiyor.



Bu yeni konsolların üretilmesinin en büyük nedeni ise iyi bir sanal gerçeklik ve 4K deneyimi yaşanmak istenmesi. Bu nedenle PS4 Neo olsun, Xbox Scorpio olsun yeni konsolların Polaris tabanlı ekran kartı ve Zen tabanlı işlemcilerden oluşan bir donanım yapısını tercih etmesi bekleniyor.



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Etiketler: Sony  Ps4  Neo  Gerçek  Oluyor    haber

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