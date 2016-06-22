Sony'e yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Sony PS4 Neo, şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü konsol olacak. Asıl sürpriz ise piyasaya çıkış tarihi.



Sony'e yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre Sony PS4 Neo, şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü konsol olacak. Asıl sürpriz ise piyasaya çıkış tarihi.



Microsoft cephesinin, E3 organizasyonunda Xbox S ve Scorpio ile gövde gösterisi yapması ama en büyük rakip Sony'nin sessiz kalması pek çok polemiğe neden olmuştu. Şimdi ise tüm polemikler rafa kaldırıldı.



Daha önceki duyumlarımızda edindiğimiz izlenim Sony PS4 Neo'nun, 2017'den önce satışa sunulamayacağı yönündeydi. Ne var ki Japon üreticiye yakın kaynaklardan sızan bilgiler bambaşka bir tarihe işaret ediyor. PS4 Neo, yılın son ayında satışa sunulacak ve teknoloji firmaları için çok önemli olan yılbaşı alış veri şi pazarında, yerini alacak.



Teknoloji gurusu Richard Leadbetter'a göre (kendisinin iddiasına göre Sony'e yakın 9 kaynakta, iddiayı doğrulatmış) PS4 Neo, kesinlikle Aralık ayı satış dönemine yetişecek ve yılbaşı alış veri şinde, firmanın büyük kozu olacak.



Diğer iddia ise Microsoft'un canını sıkacak yönden. Malum XBox Scorpio, 6 teraflopluk bir işlemci gücüne sahipti. Japon teknoloji devi ise bunu bir adım öteye taşıyıp, PlayStation 4 Neo'yu, şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü konsol olarak lanse etme niyetinde. Teknik özellikler açıklanmasa da Japonların en büyük hedefi, öyle veya böyle Xbox Scorpio'yu teknik açıdan ekarte etmek.



PlayStation 4 Neo'nun, Tokyo Game Show veya Paris Games Week'de resmen kamuoyu ile buluşması bekleniyor.