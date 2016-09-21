

Yeni kablosuz kontrol cihazı, PlayStation Camera, yeni Platinum kablosuz mikrofonlu kulaklık ve ince PS4 ve PlayStation 4 Pro için özel dikey stant 2016 yılı içerisinde piyasaya çıkıyor.



Sony aralarında yeni Kablosuz Kontrol Cihazı (DUALSHOCK4), yeni PlayStationCamera ve yeni PS4 ve PlayStation4 Pro (PS4Pro) sistemleri için özel olarak tasarlanan dikey standın da bulunduğu yeni PlayStation4 (PS4) aksesuarlarının 2016 yılı içerisinde Japonya, Kuzey Amerika ve Avrupa'da piyasaya çıkacağını duyurdu. SIE Platinum Kablosuz Mikrofonlu Kulaklığı ise yıl sonunda oyun severler ile buluşturacak.



PlayStation4 için Yeni Kablosuz Kontrol Cihazı (CUH-ZCT2 serisi)



PS4 için yeni kablosuz kontrol cihazı (DUALSHOCK4), ışıklı bardan gelen ışığın dokunmatik yüzeye de yansımasını sağlayarak ışıklı çubukla aynı renkte yeni bir pırıltılı çizgi sunuyor. Bu, daha sezgisel bir oyun deneyimi için, oyun severlere hangi karakteri kontrol ettikleri veya karakterin sağlık durumu gibi bilgileri görsel olarak sağlıyor. Ayrıca, yeni DUALSHOCK4, mevcut Bluetooth iletişimin yanı sıra USB iletişimi de destekleyerek kullanıcıların kablo üzerinden de kontrolü eline alabilmesini sağlıyor.



Yeni PlayStationCamera (CUH-ZEY2)



Mevcut modelin PlayStation VR (PS VR) desteğinin de aralarında bulunduğu tüm özelliklerini miras alan yeniden tasarlanan PlayStation Camera (PS Camera), yeni kompakt silindirik forma sahip. PS Camera, kullanıcıların açısını kolaylıkla ayarlamasına ve TV'nin veya eğlence merkezinin tepesi gibi tercih ettikleri lokasyona kurmasına imkan veren bir standa da sahip.



Platinum Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık



Oyunlar için tasarlanmış üst düzey bir mikrofonlu kulaklık olan Platinum Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık, PS4 üzerinde oyunların zengin ve sarmalayıcı ses ile hayata geçmesini sağlıyor. Mikrofonlu kulaklık, daha yüksek konfor için üstün kalitedeki yapısı ve malzemelerinin yanı sıra, SIE'nin özel 3D ses teknolojisi ile çalışan, gelişmiş yüksek konum düzeni 7.1 sanal surround sese de sahip. Mikrofonlu kulaklık için 3D sesi destekleyen seçkin PS4 oyunları, daha sarmalayıcı deneyimler yaşatmak için, aşağı ve yukarı dahil olmak üzere, tüm yönlerden surround ses sunacak. Daha net sohbetler için çok konumlu, gürültü engelleyici mikrofonların saklı bir şekilde bulunduğu premium mikrofonlu kulaklık, aynı zamanda birlikte verilen 3.5mm ses kablosu ile mobil cihazlar ve PS VR ile de uyumlu.



Dikey Stand (CUH-ZST2)



Dikey stand, yeni ince PS4 ve PS4 Pro için özel olarak tasarlandı . Stand, her iki sisteme ait en iyi tasarım özelliklerini öne çıkartmak için, dikey olarak kurulduğunda sistemin gölgesini andırmak üzere yarısaydam malzemeden üretildi. Kullanıcıların yeni PS4'ü ya da PS4 Pro'yu rahatlıkla monte edebilmesi için, standla beraber iki farklı ara parça da sunuluyor.