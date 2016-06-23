

Sony, yeni PlayStation 4 güncellemesi 3.55'i yayınladı. Peki bu güncelleme ne vaat ediyor?



Sony, PlayStation 4 için 3.55 güncellemesini gün itibariyle yayınladı. Söz konusu güncellemenin boyutu 300 MB.



Gelelim daha önce sorduğumuz sorunun yanıtına. PS4 3.55 bize ne sunuyor? Eh, doğrusunu söylemek gerekirse fazla bir şey değil. Japon teknoloji devi, güncellemenin, konsolun genel performansını hatırı sayılır derecede yükselttiğini iddia ediyor. Peki; ne kadar hatırı sayılır? Japon teknoloji devi, bu konuyla ilgili fazla detay vermedi.



Sony PlayStation 4 için asıl büyük güncelleme, Nisan ayında yayınlanmıştı. 3.5 güncellemesi, PC ve Mac için Remote Play desteği ve belki de (en azından bizce) daha önemlisi offline görünme opsiyonu sunuyordu. Gerçi güncelleme; köklü Uzak Doğulu şirketin, kamuoyu ile paylaşmadığı ama otoritelerin gözünden kaçmayan hoş, küçük dokunuşlar da söz konusuydu. PS4 kullanıcıları 4 Terabyte'lık sabit disk desteği ile buluşmuş; oyun oynarken aynı anda USB bellekten müzik dinleme seçeneğini aktif kılmış, sosyal paylaşım seçeneklerini artırmış, sadece üyelerin erişebileceği online saklama alanını yönetme opsiyonlarını geliştirmiş ve ebeveynlerin, konsol üstünde daha fazla çocuk koruma uygulaması edinmesine olanak sağlamıştı. Artık ebeveynler, çocuklarının profillerini onaylamazlarsa, çocuklar istediği içeriğe ulaşamıyor.



Peki bir sonraki büyük güncelleme ne zaman gelecek. Bu konuda teknoloji şirketi, herhangi bir bilgi vermiyor. Anladığımız kadarıyla ise 3.55 yaması, çok elzem değil ama yine de kesinlikle zararı dokunmaz.



