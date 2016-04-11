Sony ve Microsoft'un, 2019 yılı hedefleri teker teker ortaya çıktı. Sony PS4 ile hedefi en üst çıtaya taşıdı.



Sony ve Microsoft'un, 2019 yılı hedefleri teker teker ortaya çıktı. Sony PS4 ile hedefi en üst çıtaya taşıdı.



Oyun otoriteleri, sektör analistleri ve firmalara yakın kaynaklardan sızan bilgileri tek potada erittiğimizde ortaya son derece ilginç gerçekler çıktı.



Analistlerin tahminlerinde sürçme olmazda -ki genelde olmaz- Sony PS4, 2019 yılına kadar 69, Microsoft Xbox One ise 39 milyon adetlik satış yapacak. İki konsolun toplam satış rakamı 108 milyon adeti bulacak.



Ne gariptir ve Microsoft için ne acıdır ki; önceki nesil Xbox 360, dünya çapında 84 milyon adetlik satış rakamına ulaşıp, en yakın rakibi Sony PS3'e, 10 milyon adetlik fark atmıştı. Zira Sony PS3'ün satış rakamı 79 milyon adete anca erişiyordu.



Internet verilerine göre, 39 milyon aktif Sony PS4 ve 19 milyon aktif Xbox One kullanıcısı bulunuyor.



Şubat ayında Sony, PS4'ün resmi satış verilerini 36 milyon adet olarak paylaşmıştı. Ne var ki Microsoft, açıklamadan uzak durmuştu ve dağıtımcıların verilerine göre 20 milyon adette kalmıştı.



Xbox patronu Phil Spencer yaptığı açıklamada, umutsuzluğunu dile getirmiş ve Sony PlayStation 4'ün satış rakamlarına ulaşılmasının imkansız olduğunu duyurmuştu.



Geliştirilmiş Kinect gibi bir silahın varlığa rağmen, en büyük rakibinden ciddi şekilde geri kalması maalesef Amerikalı üreticinin pazarlama eksikliğine bağlanıyor. Diğer bir nedense Xbox One'ın, Sony PS4'e göre donanımsal açıdan ciddi bir şekilde geri kalması. En azından iddialar bu yönde.



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