O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sony ps4, 2019'a kadar 69 milyona ulaşacak!

SONY PS4, 2019'A KADAR 69 MİLYONA ULAŞACAK!

Sony ve Microsoft'un, 2019 yılı hedefleri teker teker ortaya çıktı. Sony PS4 ile hedefi en üst çıtaya taşıdı.

Tarih : 11 Nisan 2016, 09:53
Puan Ver : Sony Ps4, 2019'a Kadar 69 Milyona Ulaşacak!(6/10)6


Sony ve Microsoft'un, 2019 yılı hedefleri teker teker ortaya çıktı. Sony PS4 ile hedefi en üst çıtaya taşıdı.



Oyun otoriteleri, sektör analistleri ve firmalara yakın kaynaklardan sızan bilgileri tek potada erittiğimizde ortaya son derece ilginç gerçekler çıktı.



Analistlerin tahminlerinde sürçme olmazda -ki genelde olmaz- Sony PS4, 2019 yılına kadar 69, Microsoft Xbox One ise 39 milyon adetlik satış yapacak. İki konsolun toplam satış rakamı 108 milyon adeti bulacak.



Ne gariptir ve Microsoft için ne acıdır ki; önceki nesil Xbox 360, dünya çapında 84 milyon adetlik satış rakamına ulaşıp, en yakın rakibi Sony PS3'e, 10 milyon adetlik fark atmıştı. Zira Sony PS3'ün satış rakamı 79 milyon adete anca erişiyordu.



Internet verilerine göre, 39 milyon aktif Sony PS4 ve 19 milyon aktif Xbox One kullanıcısı bulunuyor.



Şubat ayında Sony, PS4'ün resmi satış verilerini 36 milyon adet olarak paylaşmıştı. Ne var ki Microsoft, açıklamadan uzak durmuştu ve dağıtımcıların verilerine göre 20 milyon adette kalmıştı.



Xbox patronu Phil Spencer yaptığı açıklamada, umutsuzluğunu dile getirmiş ve Sony PlayStation 4'ün satış rakamlarına ulaşılmasının imkansız olduğunu duyurmuştu.



Geliştirilmiş Kinect gibi bir silahın varlığa rağmen, en büyük rakibinden ciddi şekilde geri kalması maalesef Amerikalı üreticinin pazarlama eksikliğine bağlanıyor. Diğer bir nedense Xbox One'ın, Sony PS4'e göre donanımsal açıdan ciddi bir şekilde geri kalması. En azından iddialar bu yönde.



Hugh Jackman “Wolverine” İçin Varisini Açıkladı!








Etiketler: Sony  Ps4  2019  A  Kadar  69  Milyona  Ulaşacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER