SONY PS3,PS4 VE VİTA İÇİN LEGO HAFTASI BAŞLIYOR!
Sony Playstation 3, Son PlayStation 4 ve Sony PS Vita için, bu hafta, kelimenin tam anlamıyla “Lego şenlikleri” yaşanacak. Dijital oyun dağıtıcılarından da edinebileceğiniz yapımlar, çok ciddi indirimlerle karşımıza çıkacak.
Sony Playstation 3, Son PlayStation 4 ve Sony PS Vita için, bu hafta, kelimenin tam anlamıyla “Lego şenlikleri” yaşanacak. Dijital oyun dağıtıcılarından da edinebileceğiniz yapımlar, çok ciddi indirimlerle karşımıza çıkacak.
Lego, oyunlarının Sony platformlarındaki başarısını tepeye çekmek için hummalı bir çalışma yürütüyor ve hemen hemen tüm Sony destekli oyunlarında indirime gidiyor. Örnek vermemiz gerekirse Steam veya PSN üstünden satılan PS4 oyunları; Lego Marvel's Avengers – $53.99, Lego Marvel Super Heroes – $7.99, Lego Batman 3: Beyond Gotham – $11.99'lık etiketlerle pazarlanacak.
PS3 sahipleri de unutulmamış. Lego Jurassic World – $23.99 ve Lego The Lord of the Rings — $4.99'lık fiyatlarla oyun müdavimlerinin beğenisine sunulacak.
Vita kullanıcıları için de bir paragraf geçelim: Lego Marvel Super Heroes – $7.99, Lego Marvel's Avengers – $26.99, Lego Batman 3: Beyond Gotham – $11.99…
PlayStation Plus aboneleri de nasiplerini alıyor. L. Batman 3: Beyond Gotham – $9.99, Lego Marvel Super Heroes – $4.99, Lego Marvel's Avengers ise $47.99…
L. The Hobbit, Lego Harry Potter: Years 5-7, L. Batman 2: DC Super Heroes, The Lego Movie Videogame, L. Ninjago: Shadow of Ronin, Streets Of Rage 2 – PS Plus, Daytona USA, Persona 4 Arena: Persona 4 Arena Ultimate Edition gibi farklı yapımlarda, 30 dolara varan indirim fırsatları ile oyun müdavimlerinin gönlünü fethedecek.
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