O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sony ps3,ps4 ve vita için lego haftası başlıyor!

SONY PS3,PS4 VE VİTA İÇİN LEGO HAFTASI BAŞLIYOR!

Sony Playstation 3, Son PlayStation 4 ve Sony PS Vita için, bu hafta, kelimenin tam anlamıyla “Lego şenlikleri” yaşanacak. Dijital oyun dağıtıcılarından da edinebileceğiniz yapımlar, çok ciddi indirimlerle karşımıza çıkacak.

Tarih : 14 Nisan 2016, 10:14
Puan Ver : Sony Ps3,Ps4 Ve Vita İçin Lego Haftası Başlıyor!(6/10)3


Sony Playstation 3, Son PlayStation 4 ve Sony PS Vita için, bu hafta, kelimenin tam anlamıyla “Lego şenlikleri” yaşanacak. Dijital oyun dağıtıcılarından da edinebileceğiniz yapımlar, çok ciddi indirimlerle karşımıza çıkacak.



Lego, oyunlarının Sony platformlarındaki başarısını tepeye çekmek için hummalı bir çalışma yürütüyor ve hemen hemen tüm Sony destekli oyunlarında indirime gidiyor. Örnek vermemiz gerekirse Steam veya PSN üstünden satılan PS4 oyunları; Lego Marvel's Avengers – $53.99, Lego Marvel Super Heroes – $7.99, Lego Batman 3: Beyond Gotham – $11.99'lık etiketlerle pazarlanacak.



PS3 sahipleri de unutulmamış. Lego Jurassic World – $23.99 ve Lego The Lord of the Rings — $4.99'lık fiyatlarla oyun müdavimlerinin beğenisine sunulacak.



Vita kullanıcıları için de bir paragraf geçelim: Lego Marvel Super Heroes – $7.99, Lego Marvel's Avengers – $26.99, Lego Batman 3: Beyond Gotham – $11.99…



PlayStation Plus aboneleri de nasiplerini alıyor. L. Batman 3: Beyond Gotham – $9.99, Lego Marvel Super Heroes – $4.99, Lego Marvel's Avengers ise $47.99…



L. The Hobbit, Lego Harry Potter: Years 5-7, L. Batman 2: DC Super Heroes, The Lego Movie Videogame, L. Ninjago: Shadow of Ronin, Streets Of Rage 2 – PS Plus, Daytona USA, Persona 4 Arena: Persona 4 Arena Ultimate Edition gibi farklı yapımlarda, 30 dolara varan indirim fırsatları ile oyun müdavimlerinin gönlünü fethedecek.



Kaptan Amerika'nın Yıldızı Teklifi Niye Reddetti?








Etiketler: Sony  Ps3Ps4  Ve  Vita  İçin  Lego  Haftası  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER