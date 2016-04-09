SONY PS3 VE SONY PS4'ÜN EN ÇOK SATAN OYUNLARI
Maalesef Nintendo Wii ı, artık rakiplerinin çok gerisinde kaldı. Microsoft Xbox One, Sony ise PS4 sürekli hamlede bulunuyor. 2016 yılının ilk üç ayında, Sony'nin PS3 ve PS4 için en çok satan oyunlarını derledik.
Maalesef Nintendo Wii ı, artık rakiplerinin çok gerisinde kaldı. Microsoft Xbox One, Sony ise PS4 sürekli hamlede bulunuyor. 2016 yılının ilk üç ayında, Sony'nin PS3 ve PS4 için en çok satan oyunlarını derledik.
Daha önceki dosya konumuzda, Microsoft Xbox One'ın dünya çapında ve 2016 yılının ilk üç ayında en çok satan oyunlarını sizinle paylaşmıştık. Sony ise farklı bir strateji güdüyor. Japon teknoloji devi, orta segmentte bulunan PS3 için hala oyun geliştirirken, PlayStation 4'ü de, Amerikalı rakibi karşısında biliyor.
Karşınızda iki Sony konsolunun (özellikle Sony PS4 platformunun) en çok satan oyunları:
Sony PS3:
1 Minecraft: PlayStation 3 Edition
2 Call of Duty: Black Ops III
3 Mass Effect Trilogy
4 Need for Speed Rivals
5 Devil May Cry HD Collection
6 Grand Theft Auto V
7 Resident Evil 0
8 Mortal Kombat Arcade Kollection
9 Dragon Age: Inquisition
10 Mortal Kombat
11 Red Dead Redemption
12 EA SPORTS FIFA 16
13 Batman: Arkham Origins
14 Goat Simulator
15 The Last Of Us
16 Grand Theft Auto IV
17 Far Cry 3
18 Shadow of the Colossus
19 Gran Turismo 6
20 TEKKEN TAG TOURNAMENT 2
Sony PS4:
1 Minecraft: PlayStation4 Edition
2 Rocket League
3 Grand Theft Auto V
4 Call of Duty: Black Ops III
5 Tomb Raider: Definitive Edition
6 inFAMOUS Second Son
7 Dragon Age: Inquisition
8 The Witness
9 Far Cry 4
10 TOM CLANCY'S RAINBOW SIX SIEGE
11 Resident Evil 0
12 Fallout 4
13 NBA 2K16
14 Need for Speed Rivals
15 Outlast
16 Metro Redux
17 Star Wars Battlefront
18 Project CARS
19 Bloodborne
20 Sleeping Dogs Definitive Edition
Sony'nin son nesil konsolu, 2016 yılı Şubat ayında açıklanan verilere göre 35.9 milyondan fazla satış gerçekleştirdi. Microsoft Xbox One ise 25 milyon sınırını aşsa da, rakibinin gerisinde kaldı ve Wii U'nun önünde ikinci sıradaki yerini aldı.
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