SONY PS3, SONY PS4 VE PS VİTA'NIN EN POPÜLERLERİ!
Sony PS3 ve PS4'ün, Amerika Birleşik Devletleri sınırlarındaki en çok satan oyunlarını sizin için listelemiştik. Şimdi Sony PS Vita yapımlarının da dahil olduğu, tüm dünyaya uzanıyoruz.
Sony, özellikle Sony PS4 ile konsol tarihindeki altın çağını yaşıyor ve muazzam konsol ve oyun satışlarına erişiyor. Şu andaki dosya konumuzda Sony'nin klasikler de dahil olmak üzere, en popüler yapımları ortaya koyacağız. Rakamlar, tüm dünya pazarı için geçerli.
Sony PS4:
Tom Clancy's The Division
Salt and Sanctuary
Rocket League
MLB The Show 16
Minecraft: PlayStation 4 Edition
EA Sports UFC 2
Hitman The Full Experience
Far Cry Primal
Heavy Rain
Sword Art Online Re: Hollow Fragment
The Last Of Us Remastered
Firewatch
Call of Duty: Black Ops III
Grand Theft Auto V
Assassin's Creed IV Black Flag
Assassin's Creed Syndicate
Peggle 2
Hitman Intro Pack
Uncharted The Nathan Drake Collection
Mortal Kombat XL
Sony PS3:
Alice: Madness Returns
The Last Of Us
Uncharted: Drake's Fortune
Minecraft: PlayStation 3 Edition
Uncharted 3: Drake's Deception
Uncharted 2: Among Thieves
Medal of Honor Frontline
JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle
Resident Evil 4
Call of Duty: Black Ops III
Prince Of Persia The Two Thrones HD
Thief
Digimon All-Star Rumble
Prince of Persia Warrior Within HD
Prince of Persia: The Forgotten Sands
Assassin's Creed IV Black Flag
Jak and Daxter: The Precursor Legacy
Assassin's Creed Rogue
Rayman 3 HD
Resident Evil 6
Sony PS Vita:
Jak and Daxter Collection
Assassin's Creed III Liberation
Digimon Story Cyber Sleuth
Monster Monpiece
Muramasa Rebirth
XCOM: Enemy Unknown Plus
Minecraft: PlayStation Vita Edition
Breath of Fire III
Super Stardust Delta
Oddworld: Stranger's Wrath HD
PS4 Add-Ons:
Call of Duty: Black Ops III – Awakening
Rocket League – Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack
Fallout 4 – Automatron
Call of Duty: Black Ops III – Season Pass
The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited – ESO Plus
Star Wars Battlefront Season Pass
Mortal Kombat X Alien
Mortal Kombat X XL Pack
Mortal Kombat X Triborg
Mortal Kombat X Krimson Ermac
PS3 Add-Ons:
Call of Duty: Black Ops II Nuketown Zombies Map
Call of Duty: Black Ops II Vengeance
Call of Duty: Black Ops II Apocalypse
Call of Duty: Black Ops II Uprising
Call of Duty: Black Ops II Revolution
Call of Duty: Black Ops Rezurrection: Content Pack 4
Destiny: The Taken King
The Last Of Us Left Behind
The Elder Scrolls V: Hearthfire
Dragon Ball Xenoverse – Resurrection ‘F' Pack
PS1/2 Klasikler:
Bully
Grand Theft Auto: San Andreas
Fatal Frame III: The Tormented
Resident Evil 2
Resident Evil 3: Nemesis
Fatal Frame II Crimson Butterfly
Manhunt
Fatal Frame
Silent Hill
Mega Man X4
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