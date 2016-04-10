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sony ps3, sony ps4 ve ps vita'nın en popülerleri!

SONY PS3, SONY PS4 VE PS VİTA'NIN EN POPÜLERLERİ!

Sony PS3 ve PS4'ün, Amerika Birleşik Devletleri sınırlarındaki en çok satan oyunlarını sizin için listelemiştik. Şimdi Sony PS Vita yapımlarının da dahil olduğu, tüm dünyaya uzanıyoruz.

Tarih : 10 Nisan 2016, 09:54
Puan Ver : Sony Ps3, Sony Ps4 Ve Ps Vita'nın En Popülerleri!(7/10)7


Sony, özellikle Sony PS4 ile konsol tarihindeki altın çağını yaşıyor ve muazzam konsol ve oyun satışlarına erişiyor. Şu andaki dosya konumuzda Sony'nin klasikler de dahil olmak üzere, en popüler yapımları ortaya koyacağız. Rakamlar, tüm dünya pazarı için geçerli.



Sony PS4:





  1. Tom Clancy's The Division





  2. Salt and Sanctuary





  3. Rocket League





  4. MLB The Show 16





  5. Minecraft: PlayStation 4 Edition





  6. EA Sports UFC 2





  7. Hitman The Full Experience





  8. Far Cry Primal





  9. Heavy Rain





  10. Sword Art Online Re: Hollow Fragment





  11. The Last Of Us Remastered





  12. Firewatch





  13. Call of Duty: Black Ops III





  14. Grand Theft Auto V





  15. Assassin's Creed IV Black Flag





  16. Assassin's Creed Syndicate





  17. Peggle 2





  18. Hitman Intro Pack





  19. Uncharted The Nathan Drake Collection





  20. Mortal Kombat XL





Sony PS3:





  1. Alice: Madness Returns





  2. The Last Of Us





  3. Uncharted: Drake's Fortune





  4. Minecraft: PlayStation 3 Edition





  5. Uncharted 3: Drake's Deception





  6. Uncharted 2: Among Thieves





  7. Medal of Honor Frontline





  8. JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle





  9. Resident Evil 4





  10. Call of Duty: Black Ops III





  11. Prince Of Persia The Two Thrones HD





  12. Thief





  13. Digimon All-Star Rumble





  14. Prince of Persia Warrior Within HD





  15. Prince of Persia: The Forgotten Sands





  16. Assassin's Creed IV Black Flag





  17. Jak and Daxter: The Precursor Legacy





  18. Assassin's Creed Rogue





  19. Rayman 3 HD





  20. Resident Evil 6





Sony PS Vita:





  1. Jak and Daxter Collection





  2. Assassin's Creed III Liberation





  3. Digimon Story Cyber Sleuth





  4. Monster Monpiece





  5. Muramasa Rebirth





  6. XCOM: Enemy Unknown Plus





  7. Minecraft: PlayStation Vita Edition





  8. Breath of Fire III





  9. Super Stardust Delta





  10. Oddworld: Stranger's Wrath HD





PS4 Add-Ons:





  1. Call of Duty: Black Ops III – Awakening





  2. Rocket League – Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack





  3. Fallout 4 – Automatron





  4. Call of Duty: Black Ops III – Season Pass





  5. The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited – ESO Plus





  6. Star Wars Battlefront Season Pass





  7. Mortal Kombat X Alien





  8. Mortal Kombat X XL Pack





  9. Mortal Kombat X Triborg





  10. Mortal Kombat X Krimson Ermac





PS3 Add-Ons:





  1. Call of Duty: Black Ops II Nuketown Zombies Map





  2. Call of Duty: Black Ops II Vengeance





  3. Call of Duty: Black Ops II Apocalypse





  4. Call of Duty: Black Ops II Uprising





  5. Call of Duty: Black Ops II Revolution





  6. Call of Duty: Black Ops Rezurrection: Content Pack 4





  7. Destiny: The Taken King





  8. The Last Of Us Left Behind





  9. The Elder Scrolls V: Hearthfire





  10. Dragon Ball Xenoverse – Resurrection ‘F' Pack





PS1/2 Klasikler:





  1. Bully





  2. Grand Theft Auto: San Andreas





  3. Fatal Frame III: The Tormented





  4. Resident Evil 2





  5. Resident Evil 3: Nemesis





  6. Fatal Frame II Crimson Butterfly





  7. Manhunt





  8. Fatal Frame





  9. Silent Hill





  10. Mega Man X4










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