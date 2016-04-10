Sony PS3 ve PS4'ün, Amerika Birleşik Devletleri sınırlarındaki en çok satan oyunlarını sizin için listelemiştik. Şimdi Sony PS Vita yapımlarının da dahil olduğu, tüm dünyaya uzanıyoruz.



Sony, özellikle Sony PS4 ile konsol tarihindeki altın çağını yaşıyor ve muazzam konsol ve oyun satışlarına erişiyor. Şu andaki dosya konumuzda Sony'nin klasikler de dahil olmak üzere, en popüler yapımları ortaya koyacağız. Rakamlar, tüm dünya pazarı için geçerli.



Sony PS4:







Tom Clancy's The Division







Salt and Sanctuary







Rocket League







MLB The Show 16







Minecraft: PlayStation 4 Edition







EA Sports UFC 2







Hitman The Full Experience







Far Cry Primal







Heavy Rain







Sword Art Online Re: Hollow Fragment







The Last Of Us Remastered







Firewatch







Call of Duty: Black Ops III







Grand Theft Auto V







Assassin's Creed IV Black Flag







Assassin's Creed Syndicate







Peggle 2







Hitman Intro Pack







Uncharted The Nathan Drake Collection







Mortal Kombat XL







Sony PS3:







Alice: Madness Returns







The Last Of Us







Uncharted: Drake's Fortune







Minecraft: PlayStation 3 Edition







Uncharted 3: Drake's Deception







Uncharted 2: Among Thieves







Medal of Honor Frontline







JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle







Resident Evil 4







Call of Duty: Black Ops III







Prince Of Persia The Two Thrones HD







Thief







Digimon All-Star Rumble







Prince of Persia Warrior Within HD







Prince of Persia: The Forgotten Sands







Assassin's Creed IV Black Flag







Jak and Daxter: The Precursor Legacy







Assassin's Creed Rogue







Rayman 3 HD







Resident Evil 6







Sony PS Vita:







Jak and Daxter Collection







Assassin's Creed III Liberation







Digimon Story Cyber Sleuth







Monster Monpiece







Muramasa Rebirth







XCOM: Enemy Unknown Plus







Minecraft: PlayStation Vita Edition







Breath of Fire III







Super Stardust Delta







Oddworld: Stranger's Wrath HD







PS4 Add-Ons:







Call of Duty: Black Ops III – Awakening







Rocket League – Batman v Superman: Dawn of Justice Car Pack







Fallout 4 – Automatron







Call of Duty: Black Ops III – Season Pass







The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited – ESO Plus







Star Wars Battlefront Season Pass







Mortal Kombat X Alien







Mortal Kombat X XL Pack







Mortal Kombat X Triborg







Mortal Kombat X Krimson Ermac







PS3 Add-Ons:







Call of Duty: Black Ops II Nuketown Zombies Map







Call of Duty: Black Ops II Vengeance







Call of Duty: Black Ops II Apocalypse







Call of Duty: Black Ops II Uprising







Call of Duty: Black Ops II Revolution







Call of Duty: Black Ops Rezurrection: Content Pack 4







Destiny: The Taken King







The Last Of Us Left Behind







The Elder Scrolls V: Hearthfire







Dragon Ball Xenoverse – Resurrection ‘F' Pack







PS1/2 Klasikler: