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sony playstation neo geliyor!

SONY PLAYSTATİON NEO GELİYOR!

Konsol dünyasının en önemli ismi olan Sony'nin yeni konsolunun tanıtım tarihi belli oldu. PlayStation Neo olarak beklenen yeni konsolun detayları sizlerle.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 10:00
Puan Ver : Sony Playstation Neo Geliyor!(0/10)


Konsol dünyasının en önemli ismi olan Sony'nin yeni konsolunun tanıtım tarihi belli oldu. PlayStation Neo olarak beklenen yeni konsolun detayları sizlerle.



Geçtiğimiz aylarda PlayStation 4.5 şeklinde basına yansıyan Sony'nin muhtemel yeni konsolu hakkında bir bilgi daha var. Yeni iddialar Eylül ayını işaret ediyor. Sony PlayStation Neo şimdiden merak konusu oldu.



Yeni konsolun ismi Sony PlayStation Neo



Fransa'da yayın yapan bir oyun sitesinin iddialarına göre Sony, 7 Eylül tarihinde New York şehrinde düzenleyeceği bir etkinlikte yeni konsolunu tanıtacak. Bu iddialar Vice tarafından da doğrulanıyor. İlk olarak geçtiğimiz E3 fuarında ortaya atılan bu iddialar aylar öncesine dayanıyor.



Söz konusu konsolun en önemli farkının 4K çözünürlüğü desteklemesi olacağı düşünülüyor. Zaten 2017 yılında konsol dünyasından yeni bir atak bekleniyordu ancak planlar daha erken bir tarihe alınmış gibi duruyor.



4K çözünürlük haricinde VR teknolojisini de ilgilendiren bir takım yenilikler duyurulabilir. Sony'nin yetkili isimlerinden Andrew House daha önce PlayStation 4 ile birlikte duyurulacak yeni konsolun aynı anda satışta kalacağını söylemişti. Dolayısıyla halen daha PlayStation 4'ün rafa kalkması gibi bir durum beklenmiyor.



İsimlendirme konusu ise son derece karışık. Söz konusu yeni konsol PlayStation 4.5 Neo, PlayStation 4 Neo veya sadece PlayStation Neo olarak adlandırılıyor. Yeni bir konsolun çıkacağı doğrulansa da ismini ve özellikleri net olarak 7 Eylül tarihinde öğreneceğiz.



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Etiketler: Sony  Playstation  Neo  Geliyor    haber

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