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sony, pil bölümünü satacak

SONY, PİL BÖLÜMÜNÜ SATACAK

Japon teknoloji lideri Sony, mobil ürünler için geliştirilen pil üretim bölümünü elden çıkarmayı düşünüyor. Sony, bu bölümü yine bir Japon firması olan Murataya satmayı düşünüyor.

Tarih : 30 Temmuz 2016, 11:03
Puan Ver : Sony, Pil Bölümünü Satacak(10/10)8


Japon teknoloji lideri Sony, mobil ürünler için geliştirilen pil üretim bölümünü elden çıkarmayı düşünüyor. Sony, bu bölümü yine bir Japon firması olan Murataya satmayı düşünüyor.



Birçok şirket mali sorunlar yüzünden küçülmeye gitme politikası doğrultusunda bazı bölümlerini elden çıkarmaya başlıyor. Sony de bu firmalardan biri. Japon teknoloji devi pil bölümünü bir başka Japon firması olan Murataya satma konusunda görüşmelere başladı.



Bu satış şirketin enerji üretimi kapsamındaki büyük bir bölümünü kapsıyor. Sony Energy Devices Corporation'ın üretimi gerçekleştirdiği Çin ve Singapur'daki tesisler bunlara dahil durumda.  Tek kullanımlık alkali piller, USB şarj cihazları, fotoğraf makinesi pilleri gibi bir çok enerji ürünü üretimi artık Murata tarafından yapılacak.



1975 yılında pil üretiminde öncülük yapmaya başlayan Sony, dünyanın ilk lityum-ion pilini 1991 yılında ticari ölçekte satışa sunarak bir ilke imza atmıştı. Şirket pil teknolojileri ve üretimi konusunda oldukça fazla deneyime sahip.



Pil bölümünün elden çıkarılmasının en büyük sebeplerinden biri bu departmanın karlılık anlamında en kötü işlere imza atmış olması. Şirket tarafından belirtilen rakamlarda 271 milyon dolarlık bir kayıp gösteriliyor. Bundan sonra pil üretimi  1944 yılından bu yana teknolojik ekipmanlar, sanayi ürünleri ve komponentler üreten Murata tarafından gerçekleştirilecek. Murata ayrıca kısa menzilli kablosuz iletişim modülleri, Bluetooth yongaları, çeşitli yalıtkanlar, güç kaynakları, devre modüller, sensörler gibi farklı alanlarda da üretim yapan bir şirket.



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Etiketler: Sony  Pil  Bölümünü  Satacak    haber

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