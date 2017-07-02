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sony, nougat güncellemelerini neden durdurdu ?

SONY, NOUGAT GÜNCELLEMELERİNİ NEDEN DURDURDU ?

Sony birkaç hafta başlattığı Xperia XA ve XA Ultra Android Nougat güncellemesini durdurma kararı aldı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Tarih : 02 Temmuz 2017, 11:59
Puan Ver : Sony, Nougat Güncellemelerini Neden Durdurdu ?(5/10)4


Akıllı telefonsektörünün önemli isimlerinden biri olanSony, güncelleme konusunda da iyi işler çıkartabiliyor. Japon teknoloji devi her ne kadar Android güncellemeleri konusunda hızlı davranmasa da er ya da geç cihazları için güncel sürümü yayınlıyor. Sony son olarak birkaç hafta önceXperia XA veXA Ultra için Android Nougat güncellemesini başlattığını duyurmuştu.



Fakat bu duyurudan kısa süre sonra, Xperia XA veXA Ultra için yayınlanan Android Nougat güncellemesi geri çekildi. Sony, durum ile ilgili resmi açıklamayı ise geçtiğimiz gün gerçekleştirdi. Japon teknoloji devinden yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi;



Xperia XA ve Xperia XA Ultra için kısa süre önce dağıtımına başlanılan Android Nougat güncellemesinde bazı tutarsızlıklar tespit ettik. Bazı kullanıcıların güncelleme esnasında veri kaybı yaşadığına dair şikayetler aldık. Mevcut şartlar doğrultusunda güncellemeyi duraklatmaya karar verdik. En kısa süre içerisinde bahse konu iki cihaz için Android Nougat güncellemesi tekrardan dağıtılmaya başlanacak”



YaniSony'nin aldığı bu kararın tamamen kullanıcıları korumaya yönelik olduğunu söylemek sanırım pek de yanlış bir ifade olmayacaktır. Zira güncelleme esnasında karşılaşılan sorunlar, telefondaki verilere zarar verebiliyor. Sony'in güncellemeyi duraklatma kararının yerinde bir hamle olduğunu söyleyebiliriz.



Bu arada, güncellemenin tekrardan ne zaman dağıtılmaya başlanacağına ilişkin bir bilgi verilmedi.








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