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sony neden mali krizde ?

SONY NEDEN MALİ KRİZDE ?

Yakın zamanda meydana gelen depremin ardından Japonya sınırları içinde olan tesisleri zarar gören Sony, bu olay sonucunda mali olarak da kayba uğradı.

Tarih : 03 Ağustos 2016, 09:43
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Sony, yakın zamanda Japonya sınırlarında meydana gelen deprem sonrası tesislerinin zarar gördüğünü söylemişti. Şirket ise bu olayın ardında bıraktığı durumu mali kayıplar yaşayarak ödedi. Gelen raporlar sonrası Sony yılın ikinci çeyreğinde 15.6 milyar dolar kazanç elde etti ve yıl bazında yüzde 11 düşüş ile karşılaştı. Faaliyet karına baktığımızda yüzde 40 civarında düşerek 546 milyon dolar seviyelerindeydi.



Sony mobil ürünler kapsamında incelendiğinde ise satışlarında yüzde 33 gerileme yaşamasına rağmen bazı kesintiler sayesinde 4 milyon dolar civarı kar etmeyi başardı.  Geçen yıl aynı zamanda 188 milyon dolar zarar etmişti. Depremden etkilenen sensor bölümü, 1.18 milyar dolar gelir elde etti ve yıl bazında yüzde 25 düşüş ile karşılaştı. Faaliyet zararı ise 423 milyon dolar seviyesinde seyretti.



Sony en iyi kazancı ise oyun bölümü sayesinde yapmayı başardı. Toplamda 40 milyon PS4 satışı yapan oyun bölümü, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 126 artış yaşayarak 426 milyon dolar faaliyet karına sahip oldu.



Sonuç olarak Sony, yakın gelecekte PS4 ve mobil pazarda yapacağı atılımlarla karlarını arttırmayı hedefliyor.








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